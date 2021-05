Caterina Balivo, il perfetto outfit da picnic per la primavera: lezioni di stile – FOTO

Caterina Balivo, le mosse di stile che non sbaglia mai. L’outfit da gita primaverile per un piacevole picnic è semplicemente perfetto: sempre bellissima

Periodo di rivoluzione per Caterina Balivo, che si è allontanata dalla televisione per concentrarsi su se stessa ed il suo futuro. Con il focus puntato verso la famiglia, valore essenziale nella vita della conduttrice, è una scelta anche all’insegna della voglia di rimettersi in gioco con delle novità.

Si è concluso un ciclo, che senza dubbio darà vita a progetti di alto livello qualitativo, ma nel frattempo continua a collezionare esperienze. Inarrestabile è la definizione perfetta per l’intraprendenza della presentatrice, che ha ottenuto grande successo con il suo podcast “Ricomincio dal No“, dove intervista autorevoli personaggi che possano essere di ispirazione al pubblico, proprio partendo dalle difficoltà che hanno caratterizzato il loro percorso.

Non solo, nel frattempo è stata nominata madrina dell’Oceano per l’Unesco fino al 2030, grande onore per Caterina Balivo, che ha accettato l’incarico con gioia, anche per la condivisione di intenti, che già da tempo occupano il suo impegno quotidianamente.

L’ambiente è un tema per lei essenziale, fondato sull’amore per la natura, evidente negli ultimi scatti postati su Instagram, dove si concede una pausa in un incantevole paesaggio.

Caterina Balivo, pausa nella natura: che stile

Aria di primavera ed è subito tempo di picnic, per trascorrere all’aperto momenti di piacevole e gioiosa compagnia. La location per una pausa nella natura scelta da Caterina Balivo è il lago di Bracciano, dopo 20 anni dall’ultima visita.

Per l’occasione ha come sempre scelto un look perfetto, dove il protagonista assoluto è il mini dress in stampa vichy in bianco e nero, che esibisce le gambe strepitose della conduttrice, che stupiscono e impongono ammirazione.

Abbinata all’abito, come capospalla ha sapientemente selezionato una giacca in denim chiaro e le sneakers rigorosamente bianche, per un look estremamente femminile ma comodo. Maxi occhiali da sole, boccoli eleganti, mini pochette, ed il gioco è fatto: bellezza, semplicità e versatilità in un solo scatto.

Ancora una volta conquista ed incanta i fan su Instagram, i quali ne contemplano l’innata eleganza ed il fascino splendente, quanto mai visibili in questa veste.