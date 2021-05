L’incidente mortale è avvenuto in tarda mattinata di questo venerdì (14 maggio): la vittima aveva 69 anni.

Ennesima tragedia sulla strada in Francia. Questa volta è successo ad Haute-Vienne, dipartimento della regione Nuova Aquitania, dove lo scorso venerdì (14 maggio) una donna è stata investita da una vettura senza conducente. La tragedia si è consumata in tarda mattinata davanti al municipio dipartimentale di Panazol, dove, secondo quanto riporta France Bleu, il veicolo ha percorso una strada in pendenza per oltre 100 metri prima di sfrecciare sulle strisce pedonali di Place du Commerce, investendo la 69enne. A seguire i dettagli riportati dalle fonti ufficiali.

La polizia locale: avviate le indagini

L’incidente è avvenuto precisamente a Panazol, comune di circa 10.500 abitanti, nell’agglomerato di Limoges. Al momento dell’incidente, la donna, che avrebbe dovuto festeggiare il suo 70° compleanno a fine mese, stava attraversando rue du Maréchal Joffre, la via situata di fronte al municipio locale. Il veicolo in questione è una Mercedes, precipitata lungo una discesa vicino alla zona commerciale della città prima di terminare la sua corsa 100 metri più avanti, falciando il pedone sulle strisce pedonali.

Nonostante i tentativi di rianimazione, la vittima non ce l’ha fatta ed è stata dichiarata morta sul posto. Le autorità hanno annunciato l’avvio alle indagini per determinare cause e dinamiche della tragedia. Tra le ipotesi più verosimili avanza quella che indica l’origine dell’incidente in un mancato inserimento del freno a mano, un’opzione che il modello Mercedes consente di inserire attraverso la pressione del pedale del freno più a fondo, finché non compare la scritta HOLD sul display.

Il proprietario della macchina, 42 anni, è stato preso in custodia dalla gendarmeria locale.

Fonte France Bleu