Flavio Insinna. La sorpresa incredibile per tutti i fan: “No, non è uno scherzo”

Flavio Insinna. Il popolare presentatore de L’Eredità non scomparirà dai nostri schermi in estate. Lo vedremo presto in altri progetti entusiasmanti. Uno di essi ha esaltato tutti i suoi fan

Flavio Insinna ha allietato la fascia preserale di Rai Uno con il fortunatissimo e longevo quiz show L’Eredità durante l’ultima stagione televisiva. I suoi fan saranno felici di sapere che vedremo il suo simpaticissimo volto anche durante l’estate. La Rai ha presentato il suo palinsesto per i prossimi mesi caldi e, ancora una volta, troveremo il popolare conduttore.

Insinna prenderà nuovamente le redini dello storico programma Il pranzo è servito in una versione rivisitata con tematiche attuali come l’ecosostenibilità e l’ambiente. Avrà una durata di 40 minuti e sarà trasmesso al termine del TG1, intorno alle ore 14:00.

La fascia preserale, occupata precedentemente proprio da Flavio Insinna, vedrà all’opera Marco Liorni con Reazione a catena, il format entusiasmante che prevede battaglia a squadre a suon di giochi di parole.

La novità che riguardano il presentatore de L’Eredità non finiscono qui. Scopriamole.

Flavio Insinna: il grande ritorno che nessuno si aspettava

I fan di Don Matteo e in particolare di Flavio Insinna saranno felici di sapere che il presentatore e attore tornerà sul set nei panni del capitano Flavio Anceschi. A dichiararlo è stato lui stesso attraverso un post condiviso sul suo profilo Instagram. Un’immagine con la divisa da carabieniere è stata accompagnata da questo messaggio: “Prove costume. Che emozione!”

Molte persone hanno accolto la notizia con entusiasmo. Hanno scritto all’amato personaggio televisivo queste parole: “L’ unico capitano, Anceschi. Finalmente!”, “Anche per noi è un’emozione! Sei stato il mio Capitano preferito”, “Davvero stai girando Don Matteo? Ci sarò. Grande Flavio”, “Adoro. Avevo ‘una cotta’ virtuale per il capitano Anceschi”.

Come trapelato, però, Insinna non sarà tra i protagonisti della futura stagione di Don Matteo ma il personaggio che gli ha portato tanta fortuna e a cui ha dato il volto precedentemente nell’acclamata serie apparirà solo per un episodio. Il presentatore è felice di ritrovare un suo grande amico, l’attore messinese Nino Frassica.

“Quando mi hanno chiamato, pensavo ad uno scherzo” – ha dichiarato Insinna. “Nino Frassica è uno dei miei amici veri, questo mestiere può farti tanti regali”.