Conosciamo il cantante dei Negramaro Giuliano Sangiorgi famoso in tutto il mondo, tutto sulla sua carriera e vita privata.

Giuliano Sangiorgi nasce a Nardò (Lecce) il 24 gennaio del 1979, da papà Gianfranco (scomparso nel gennaio del 2013) e da mamma Carmelina Serio. Dopo aver conseguito il diploma al liceo classico, nel 2000 fonda i Negramaro con cui inizia ad affermarsi nel mondo della musica nazionale ed internazionale.

Giuliano nel tempo si afferma come un bravissimo cantautore e polistrumentista italiano, la sua musica fa sognare e diventa la colonna sonora della vita di molti suoi fan. E’ una delle voci più belle e particolari del panorama musicale nazionale, grazie al suo gruppo è arrivato in cima alle hit di pop e rock.

Le canzoni di Giuliano non sono standardizzate ma abbracciano la musica a 360°, il primo strumento che ha imparato a suonare è il pianoforte e successivamente la chitarra.

Con i Negramaro, Giuliano non fonda solo una band ma una nuova famiglia, infatti per ben sei anni tutti i componenti del gruppo hanno convissuto in un casale vicino Parma, la convivenza è finita quando nel 2011 i Nagramaro minacciarono di sciogliersi.

La vita privata di Giuliano è piena e soddisfacente come quella lavorativa

La compagna di Giuliano Sangiorgi si chiama Ilaria Macchia ed è una sceneggiatrice e scrittrice, prima che la loro love story uscisse allo scoperto sulle riviste di gossip il web pensava che il cantante avesse una storia con Emma Marrone.

Dopo che il diretto interessato negò tutte le dicerie con l’amica e collega Emma Marrone si ipotizzò che Giuliano fosse gay, ovviamente dicerie senza fondo di verità.

Giuliano è padre di una bellissima bambina di nome Stella nata nel 2018.

Le canzoni di Giuliano sono molto apprezzate anche da altri artisti, infatti spesso e volentieri fanno a gara per accaparrarselo essendo uno degli autori più bravi del panorama musicale italiano.