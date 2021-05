Elena santarelli e la posa del risveglio mattutino che infiamma il web. Solo lei può fare una cosa del genere

Elena Santarelli è rinata e si vede. La showgirl dopo il brutto periodo trascorso per via della malattia di suo figlio, ha ricominciato a vivere. La battaglia è stata vinta e ora si guarda avanti, verso il futuro e il sole che immagina per i suoi bambini.

Solo qualche giorno fa è stata ospite di Tommaso Zorzi a “Il Punto Z”, la sua trasmissione che va in onda sulla piattaforma di Mediaset e la bella Elena ha parlato di tantissimi temi. Dalla sua Isola dei Famosi a quella di oggi fino agli attacchi che spesso arrivano tramite i social. Il suo è un messaggio dedicato tutto a Tommaso Zorzi che nelle ultime settimane ne è stato vittima.

La moglie di Bernardo Corradi sa bene di cosa si tratta. Ha spiegato di esserci passata anche lei negli anni passati. Ma i leoni da tastiera non le fanno paura: “Bisogna querelare perché la gente deve avere paura di dire certe cose… – ha detto con forza – Basta scusare queste persone, che scrivono cattiverie…Giudicano con troppa facilità…”. Come darle torto. Lei ha le spalle larghe e nulla ormai le fa “paura” ma l’odio e il bullismo sui social spesso portano a risultati indicibili.

Elena Santarelli, domenica nuvolosa e FOTO da capogiro