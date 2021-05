“Beautiful”, anticipazioni puntata 19 maggio: Sally ha dei sospetti

Beautiful, anticipazioni 19 maggio: Wyatt finge di essere ancora innamorato di Sally, ma Katie dubita della sua tattica.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Wyatt tornare da Sally per assisterla negli ultimi giorni della sua malattia. Dopo che la stilista ha scoperto di soffrire di un male incurabile (che tuttavia non verrà mai spiegato nella soap), molti personaggi hanno cambiato idea sul suo conto. Wyatt, su suggerimento di Flo, ha finto di lasciare la Fulton per rimettersi con la stilista, mentre Ridge e Steffy hanno deciso di dare una seconda possibilità ai suoi modelli. Ora alla Forrester si prepara una grande sfilata in onore di Sally, mentre Wyatt le ha chiesto di convivere in pianta stabile. Sembra tutto così bello ed irreale che Katie si chiede quanto a lungo potrà ancora durare una tale farsa.

Beautiful, anticipazioni 19 maggio: Katie dubita di Wyatt

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Wyatt farà di tutto per rendere credibile il suo ritorno di fiamma con Sally. Lo Spencer farà leva sul tempo che passa e sulle occasioni sprecate per convincere la Spectra ad andare a vivere insieme a lui. Sally sarà estremamente allettata dall’idea, ma avrà anche i suoi ragionevoli dubbi. Come già preannunciato da Katie, la stilista comincerà a chiedersi se tutte queste attenzioni nei suoi confronti non siano un chiaro segnale del fatto che il suo segreto è stato svelato.

Sempre dalle anticipazioni di Beautiful sappiamo che Katie dubiterà dell’approccio scelto da Wyatt nei confronti di Sally. Secondo la Logan lo Spencer sta correndo troppo e rischia di farsi scoprire. Katie esprimerà le sue perplessità sia a Wyatt che al marito Bill, cercando in quest’ultimo rassicurazioni e consigli su come gestire la difficile situazione che si è venuta a creare.