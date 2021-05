L’ex deputata di Forza Italia non fa che ammaliare i suoi followers con degli scatti dove mette in mostra il suo fisico mozzafiato. Ecco come si mostra oggi…

Nunzia De Girolamo ha conquistato davvero tutti! Dopo i suoi trascorsi in politica ha deciso di cambiare registro e dedicarsi al mondo della tv dove sta riscuotendo un successo non indifferente.

In onda tutti i sabato sera, in seconda serata, con Ciao Maschio dove ospita tre uomini di spicco del mondo della tv e della politica, ottenendo sempre un ottimo share.

Una prova che sicuramente le ha aperto la strada della televisione che la affascina molto e che le ha fatto intraprendere un nuovo percorso lavorativo, del tutto diverso rispetto a quello con cui aveva iniziato.

Una scollatura che cattura l’attenzione di tutti

In questo scatto, Nunzia si mostra in tutta la sua bellezza mentre osserva attentamente il suo smartphone presa dai suoi impegni lavorativi. Indossa un vestino nero molto serio ma con una profonda scollatura dove non può che non cadere l’occhio.

Come didascalia del post fa una richiesta ben precisa ai suoi followers: “Come parte la settimana? Ovviamente leggendo i vostri messaggi. Nel frattempo mi preparo all’ultima puntata di ‘Ciao Maschio’ in onda sabato su Rai1… chi vorreste come ospiti? Accetto consigli…”.

Seguita da oltre 100mila followers, ha collezionato diversi like e messaggi di complimenti attraverso i commenti dei suoi fan che apprezzano di buon grado lo scatto provocante.