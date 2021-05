La conduttrice di Mattino 5 sorprende tutti ritirando fuori dall’album dei ricordi uno scatto dove si mostra in tutta la sua bellezza. Che sensualità!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> “Bellissima in ogni modo” Annalisa in azzurro di prepara all’evento speciale – FOTO

Sempre più bella, Federica Panicucci, sa come far parlare di sè e attraverso il suo profilo Instagram, seguitissimo da 1 milione di followers, si mostra in tutta la sua bellezza.

Lo fa con uno scatto dove indossa un abito sensuale, attillatissimo che mette in mostra un fisico da urlo.

All’età di 53 anni è ancora una delle donne più belle della televisione italiana e con il suo programma, in onda tutte le mattine su Canale 5, ha conquistato gran parte del pubblico che non vuole perdersi neanche una puntata.

Tra cronaca e gossip la coppia collaudata formata da Federica insieme a Francesco Vecchi, tengono informati il pubblico da ormai 9 stagioni, infatti la prima edizione del talk show è andata in onda nel 2008.

Un ricordo piacevolissimo…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Elisabetta Gregoarci e il nuovo fidanzato: la dichiarazione di Stefano Coletti è spiazzante

Federica, in questa fotografia, è stata immortalata durante un evento all’Arena di Verona quando ancora non conoscevamo questa pandemia, le restrizioni e il distanziamento sociale.

In un abito a sirena, nero e scintillante è bellissima, “Una dea” come molti suoi fan le scrivono.

L’evento in questione era Intimissimi on ice del 2014 come lei stessa ricorda tramite gli hashtag sotto il suo scatto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Nella didascalia scrive ai followers: “Una foto per voi dall’album dei miei ricordi…” e riceve migliaia di likes e commenti attraverso i quali i fans colgono l’occasione per mostrarle tutto il loro affetto.