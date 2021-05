La nostra video intervista a Francesco Monte che da poco ha pubblicato il suo terzo singolo da cantate. Per lui una collaborazione internazionale e tanto entusiasmo

Classe 1988, orgoglioso tarantino e bello come il sole. Francesco Monte ha trascorso buona parte della sua vita in tv. Lo abbiamo conosciuto tramite tantissime trasmissioni televisive, poi però ha detto basta e ha voluto ricominciare da capo per trovare sé stesso. Ha cercato, sperimentato e si è messo in gioco.

Oggi Francesco ha trovato la sua strada, quella della musica che lo ha appassionato fin da bambino. Cuore, voce e tanta voglia di far trasparire le sue emozioni. “Siamo già domani”, il suo primo singolo, ha conquistato tutti, poi la corsa verso Sanremo giovani per il quale è stato selezionato tra i 61 prescelti con il brano “Andiamo Avanti” con un ottimo riscontro degli addetti ai lavori.

Oggi per Francesco una collaborazione internazionale con Lee Ryan, uno dei componenti dei Blue ed un singolo che spopola già in rete, “Work this Out”. Francesco Monte alle telecamere di YesLife ha raccontato questo suo nuovo e bellissimo viaggio in musica e molto altro ancora sulla sua vita privata e professionale.

Ciao Francesco, presentati ai nostri ascoltatori

Ciao a tutti, sono Francesco mi conoscete per 11 anni di lavoro in televisione, faccio il modello e da un anno e mezzo a questa parte ho iniziato in maniera seria, e come un vero e proprio lavoro, la professione da cantante

Tre aggettivi per descrivere il Francesco cantante

Testardo, determinato e incazzuso

Da poco è uscito il tuo nuovo singolo insieme a Lee Ryan, stato di felicità da 0 a 10?

10

Terzo brano da cantante e già una collaborazione internazionale, più soddisfazione o responsabilità?

Bella domanda! Sono entrambe le cose: grande soddisfazione perché per il percorso che ho iniziato e per essere un anno e mezzo che sto seguendo questo progetto la collaborazione con Lee è una cosa che mi ha spiazzato, dall’altra parte anche una gran bella responsabilità perché devo mettere, tra virgolette, il piede sull’acceleratore e dare una dimostrazione in generale, a me stesso e poi a chi ascolta

La musica per te in una sola parola

Vita

Tale e quale show, lo rifaresti?

Lo rifarei tutta la vita

Grazie a Guess hai lavorato con Jennifer Lopez, la prima cosa che hai pensato quando l’hai vista dal vivo

Oh my god!

Un milione di follower su Instagram o una folla che ti applaude?

Una casa in campagna libero, non dai.. la fola che mi applaude perché ha visto l’esibizione, meglio quello che la realtà virtuale

Il tuo prossimo viaggio

Dovrebbe essere nei confini dell’Europa, in Spagna dove dovremmo incontrarci con Lee per consacrare questa unione di persona e consacrare quello che stiamo facendo.

Grazie Francesco, lascia un saluto ai nostri ascoltatori

Un saluto a tutti gli ascoltatori, un saluto a te Francesca in particolare e grazie per la vostra disponibilità e attenzione, ciao!

Per vedere l’intervista completa a Francesco Monte guarda il video: