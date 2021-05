Tatsiana Paulava e il VIDEO che non ti scordi, l’eleganza è innegabile

La bellissima modella russa Tatsiana Paulava ha condiviso un video dove balla e mostra il suo outfit, spettacolo

Tatsiana Paulava ha condiviso su instagram un video in cui cammina e fa qualche passo di danza con indosso un outfit pazzesco. Ha le calze firmate Gucci, tacchi a spillo e un mini abito volant. Augura a tutti una felice settimana. I commenti sono tantissimi, “Sei bellissima”, “Belle calze”, “Super sensational Tatsiana, l’effetto slow motion è molto cool e tu sei bellissima con quella gonna”. La modella appare sempre incantevole nei suoi post, mostra le sue lunghe gambe magre e il fisico impeccabile.

Tatsiana Paulava la web influencer che infiamma tutto

La bella modella e influencer dell’Est sta facendo impazzire tutti con i suoi scatti bollenti. La sua sensualità non passa inosservata e nemmeno la sua volontà di osare con scatti molto sexy. Appare bella e provocante, ciò che tutti amano. Le sue curve sono mozzafiato, ha gambe chilometriche, un fisico statuario e lunghi capelli mori. La sua popolarità sui vari canali cresce a vista d’occhio. Su youtube raggiunge tra 15.000 e 30.000 visualizzazioni per i suoi video in cui mostra outfit sensuali dal suo armadio. Raggiunge anche picchi più alti come 52.000 visualizzazioni. In questi video fa dei tutorial su come vestirsi in modo sensuale ed elegante.

Su instagram ha 574 mila followers. Nella didascalia del suo profilo ha un link diretto che rimanda a una pagina dove si vedono foto della modella molto spinte. Dovrebbe essere il sito che la presenta come modella, ma le foto sono troppo eccessive in pose molto sensuali. Si mostra in lingerie bollente, mostre il seno e il lato B. Inoltre sul sito c’è la possibilità di donare dei soldi per supportare la creatività della giovane. Per creatività forse intende le foto mezza nuda. Cliccando sul tasto “Donate” si può vedere quanto ha già raccolto. Si tratta di 287,64 e l’obiettivo messo è di 10.000 euro. Non sono in molti che investono sulla giovane a quanto pare.

D’altronde non è chiaro cosa si va a supportare con queste donazioni. Inoltre perché qualcuno dovrebbe donare dei soldi totalmente a caso, a questa giovane? Eppure anche se in una quantità minima, qualcuno lo ha fatto. C’è da chiedersi se sono questi i personaggi del futuro, sarebbe preoccupante.