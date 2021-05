Caterina Balivo stupisce con il suo ultimo video: dalla vasca al mare in bikini folgora tutti con forme al top: una sirena

Caterina Balivo è stata nominata dall’Unesco madrina dell’Oceano. Una testimonial ideale per una campagna di sensibilizzazione verso il mondo blu.

Lei che cerca di difendere la natura il più possibile usando frutta e verdura del suo orto, andando in bicicletta, ha spiegato che “Ci battiamo per il polmone verde, ma ci dimentichiamo di quello blu. Dobbiamo sensibilizzare l’opinione pubblica con iniziative concrete”.

E così si impegna sul fronte della sostenibilità mentre si è presa un periodo di pausa dalla tv per stare più vicina a suo marito e ai suoi figli: “Per la mamma è tutto scontato – ha spiegato in una intervista a Il resto del carlino – deve prendere i figli a scuola, preparare la merenda, seguire la casa. Per i padri no. Basta con lo stereotipo della super eroina che può fare tutto. Mio marito non voleva ma io l’ho fatto per loro. Donne tuttofare? C’è un limite”.

Caterina Balivo, dalla vasca al mare è un attimo: folgorazione