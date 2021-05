Mancano ancora dei mesi per rivedere l’amato programma di Rai 1 “Ballando con le Stelle” edizione 2021, ma qualche rumors inizia a girare tra le notizie di gossip e la curiosità è tanta. Scopriamo insieme le novità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)

“Ballando con le Stelle” è il fortunato show televisivo di Rai 1 in onda dal 2005 in prima serata condotto da Milly Carlucci con la straordinaria partecipazione di Paolo Belli.

Nel corso degli anni le sfide a colpi di ballo si sono fatte sempre più avvincenti e il programma ha più volte superato gli ascolti previsti rispetto alle passate edizioni.

Lo show inizierà in autunno ma i rumors tengono già banco tra i fan del programma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—> “Avanti un Altro”, Bonolis scatena il panico: “E’ la variante indiana”

Tutte le indiscrezioni su “Ballando con le Stelle” che vorresti sapere in anteprima

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Guenda Goria, mamma Maria Teresa boccia il fidanzato? La confessione

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni su uno dei programmi più amati dagli italiani.

L’edizione 2021 di “Ballando con le Stelle” è ancora un work in progress ma alcune indiscrezioni stanno facendo già sognare i fan che non aspettano altro che vedere la sfida a colpi di cha cha cha, rumba, samba, tango e chi più ne ha più ne metta.

Non sappiamo ancora la data precisa dell’inizio del programma però sarà sempre di sabato in prima serata su Rai 1. Al timone ci sarà sempre la superlativa Milly Carlucci accompagnata da Paolo Belli.

Il numero preciso di puntate non è ancora noto, ma sicuramente sarà un’edizione ricca di colpi di scena.

Il cast di “Ballando con le Stelle” è ancora top secret, la redazione di Rai 1 sta ancora vagliando possibili proposte e volti sempre più ricercati.

Dopo l’addio di Simone Di Pasquale, ballerino storico di “Ballando con le Stelle”, tutti gli altri maestri dovrebbero essere riconfermati. Per l’appunto ricordiamo Samuel Peron, Raimondo Todaro, Stefano Oradei, Vera Kinnunen, Sara Di Vaira, Anastasia Kuzmina, Maykel Fonts, Luca Favilla, Marcello Nuzio, Lucrezia Lando. Se ci saranno nuovi ballerini al momento non è dato sapere.

Anche per la giuria c’è un uomo in meno, Gugliemo Mariotto ha deciso di lasciare il programma per prendersi un anno sabatico dal lavoro. Per cui ritroveremo Ivan Zazzaroni,

Favio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e resta un’incognita su chi sostituirà il famoso stilista.

Si vocifera che per l’antigiuria ci sia un altro addio, Alberto Matano avrebbe deciso di salutare Ballando mentre Rosella Erra e Gianni Ippoliti dovrebbero essere riconfermati qualora ce ne fosse bisogno.

Al momento siamo in attesa di capire anche quando uscirà il promo 2021 di “Ballando con le Stelle” e appena avremo più informazioni saremo ben lieti di aggiornarvi su tutte le novità in merito allo show di Rai 1.