“Unica” Cristina Buccino stupisce in bianco: trasparenze mozzafiato – FOTO

Cristina Buccino, l’outfit che incanta i passanti. In bianco sfoggia trasparenze audaci e ottiene ancora una volta il pieno di like: stile e sensualità

Stupire è la prerogativa di Cristina Buccino, che su Instagram non manca di esibire la sua bellezza in scatti che provocano turbamenti ai fan. Dopo una carriera intrapresa in televisione, la modella ha deciso di dedicarsi ai social, diventando una delle influencer più seguite.

La sua pagina, costellata da immagini che ne evidenziano la creatività, suo tratto distintivo, conta più di 2,5 milioni di followers. Un numero impressionante, che delinea i suoi meriti in termini di vendita dell’immagine, già straordinariamente attraente.

Ma è lo stile particolare che possiede a rappresentare la sua carta vincente, ben riscontrabile nell’ultimo post, dove sfoggia un outfit che si afferma come tendenza, per una sensualità casual tutta da ammirare.

Cristina Buccino, il total look che fa impazzire i fan

Cristina Buccino incanta i passanti in un outfit che richiama l’attenzione, lasciando poco spazio all’immaginazione. Per un’uscita casual, ha selezionato un total look in white dotato di trasparenza mozzafiato, e aperture che ne delineano la perfetta fisicità.

Crop top bianco senza maniche e joggers morbidi in abbinamento, lasciano il ventre scolpito scoperto, dove spuntano gli addominali. Per il mood comfy, ha selezionato un paio di espadrillas che hanno il sapore dell’estate, nelle tonalità del blu e beige, sulle quali in pendant troviamo la borsa firmata, per un effetto ancora più personalizzato.

Ma non poteva mancare un accessorio, inusualmente trovato nel berretto grigio dei Los Angeles Dodgers, che pone la firma sulla sua conclamata originalità. La silhouette dell’influncer, perfettamente disegnata e quanto mai evidenziata in questo look, conquista e seduce i fan.

Attoniti davanti alla sua esplosiva sensualità, così travolgente anche in un’uscita sportiva, gli utenti ne elogiano il fascino esclusivo, volgendo in molti alla stessa conclusione: “unica” è la sua bellezza.