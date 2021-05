Giulia De Lellis fa impazzire i suoi followers: il commento di Carlo FOTO

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo del web. L’ultimo scatto pubblicato su Instagram ha fatto girare la testa ai suoi numerosi followers

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo di Instagram. Ha esordito quando aveva appena 20 anni e decise di mettersi in gioco, scendendo le scale del programma Uomini e Donne per provare a corteggiare il tronista veronese Andrea Damante che aveva a sua disposizione un parterre enorme di donne pronte a fare di tutto per riuscire a fare breccia nel suo cuore. Ogni tentativo fu vano: fu Giulia e soltanto lei a conquistarlo e a farlo innamorare, dando poi vita ad una delle storie d’amore più amate del programma di Maria De Filippi.

Il commento del fidanzato Carlo: “Splendore”

Giulia nel corso degli anni ha conquistato sempre più persone: all’inizio era considerata “fidanzatina d’Italia” ma con il tempo che è passato è riuscita ad arrivare dove tante corteggiatrici del programma di Maria non sono mai arrivate. Ha riscosso un successo incredibile, un vero e proprio fenomeno che ha fatto impazzire tutti e quelle arrivate dopo di lei sono state considerate solo una semplice imitazione. Tra i tanti traguardi quest’anno l’ha vista esordire come attrice e presto farà il suo esordio anche come conduttrice del nuovo programma Love Island.

Giulia e Andrea non stanno più insieme da diverso tempo oramai ma lei ha trovato la sua felicità al fianco di Carlo Beretta, che ha conosciuto la scorsa estate a Forte dei Marmi mentre era in compagnia di Damante. Un amore che ha fatto molto discutere ma che prosegue a gonfie vele.