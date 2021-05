“Ha smesso di funzionare”. Rosalinda Cannavò manda i social in tilt FOTO

Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, reduce dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip è sicura di se stessa come non lo è mai stata prima d’ora

Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, è una dei personaggi più amati del mondo dei social. Ha conquistato tutti negli anni per le fiction dove ha recitato, ma all’improvviso è sparita dalla circolazione e si è ritirata a vita privata. Durante il suo periodo di lontananza dalla televisione ha vissuto a Milano, ha studiato all’Università e ha continuato a viversi la sua relazione complicata con l’ex fidanzato che ha lasciato poi nella casa del Grande Fratello Vip. A proposito di questo, non sapeva che partecipare a questo reality avrebbe cambiato totalmente la sua vita.

Rosalinda Cannavò bellissima nell’ultima foto pubblicata sul suo profilo di Instagram

Rosalinda è entrata nella casa carica di aspettative ma non sapeva che sarebbero successe così tante cose. All’inizio si è legata molto a Dayane Mello, con cui ha instaurato un’amicizia molto importante, poi ha cominciato a mettere in discussione tutta la sua vita professionale e anche quella sentimentale. All’improvviso ha deciso di farsi chiamare nuovamente con il suo nome, di rimboccarsi le maniche e di ricominciare daccapo: dopo aver risolto tante cose del suo lavoro, si è interrogata anche sulla sua vita privata e ha capito di meritare di più da una relazione.

Per questo motivo ha deciso di chiudere la sua storia mentre era ancora nella casa e, poco prima di essere eliminata, ha cominciato a frequentare Andrea Zenga che si è portato dietro nella vita vera. Un amore inaspettato che li sta rendendo ogni giorno sempre più felici.