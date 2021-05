“Eurovision 2021”, i Maneskin hanno la vittoria in tasca? Cosa dicono le previsioni

Mancano poche ore alla finale dell’Eurovision Song Contest 2021: quali sono le speranze dei Maneskin secondo le previsioni dei bookmakers?

È tutto pronto in quel di Rotterdam dove domani sera andrà in onda la finalissima del contest canoro più importante a livello Europeo e che vedrà i nostri giovani Maneskin combattere per il podio tanto conteso.

La diretta su Rai 1 verrà trasmessa con il commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio che non lasceranno sicuramente i telespettatori poveri di spunti di riflessione.

Secondo quest’ultimo, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, la nostra rock band è tra le favorite: “Partono avvantaggiati, da noi la gente si aspetta la melodia e invece portiamo una ventata di trasgressione e ovviamente tifo per loro. Per chi ama la musica è un evento imperdibile”.

Ma cosa dicono i giornali esteri e quali sono le previsioni sui favoriti di questa competizione?

“Zitti e buoni” è la canzone più ascoltata al mondo: parlano le statistiche

Quando si parla di “Eurovision” non si può mai capire cosa attenderci in quanto i risultati possono cambiare anche all’ultimo momento. Sicuramente però, secondo il sito di bookmakers William Hill, i Maneskin avrebbero buone probabilità di piazzarsi al quarto posto in classifica lasciando il podio alla Francia, la superfavorita quest’anno con la cantante Barbara Pravi, a Malta e Svizzera.

Una cosa però è certa: il brano vincitore del Festival di Sanremo “Zitti e buoni” è il più ascoltato in Italia e a livello globale tra le canzoni in gara, un successo su Spotify inimmaginabile, soprattutto negli Emirati Arabi Uniti, Austria e Ungheria.

Si parla addirittura di oltre 26 milioni di stream tra marzo e maggio che coinvolgono uniformemente tutti i Paesi dell’Europa. Un successo strabiliante già in partenza che fa ben sperare per la band romana. Tutti sono pronti adesso di vederli domani all’arena dell’Aroy Rotterdam e su Rai 1 a partire dalle 20.40.