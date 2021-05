In un tragico incidente in moto, un uomo di 52 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri a Sestri Levante, in provincia di Genova.

Un uomo di 52 anni è morto dopo un terribile incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Sestri Levante, in provincia di Genova. La vittima, secondo quanto ricostruito, viaggiava in moto insieme ad una donna. Per cause ancora da accertare, il mezzo a due ruote si sarebbe scontrato con un furgone e sarebbe poi finito contro il marciapiede. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno trasportato il centauro in ospedale, dove è deceduto poco dopo. Ricoverata anche la donna che si trovava a bordo della moto.

Genova, moto si scontra con un furgone: morto un 52enne, grave una donna

Tragico incidente stradale a Sestri Levante, comune in provincia di Genova, nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 20 maggio. A perdere la vita un uomo di 52 anni residente a Casarza Ligure di cui non si conosce ancora l’identità.

La vittima. Secondo quanto riporta la stampa locale e la redazione di Genova Today, viaggiava in sella alla sua moto insieme ad una donna. Mentre percorreva via Sara, la due ruote si è scontrata, per cause ancora da verificare, con un furgone ed è finita sul marciapiede che delimita la carreggiata.

Tempestivo l’intervento dei soccorsi del 118 che hanno soccorso e trasportato in ospedale i feriti. Il 52enne è stato accompagnato all’ospedale di Lavagna, dove purtroppo i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. Il centauro è morto poco dopo. La donna è stata, invece, trasportata prima a Cogorno e successivamente trasferita in elisoccorso al San Martino di Genova, dove ora si trova ricoverata in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

Per chiarire la dinamica dell’incidente e risalire ad eventuali responsabilità, sul luogo dello schianto sono sopraggiunti anche gli agenti della sezione infortunistica della Polizia Locale che hanno provveduto agli accertamenti di rito.