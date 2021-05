Harry e Meghan: ennesimo affronto dalla famiglia reale nel giorno del loro anniversario

Harry e Meghan. I duchi di Sussex sono sempre più tagliati fuori dalla famiglia reale. L’ultimo affronto nei loro confronti è stato sferrato il giorno del loro anniversario

La famiglia reale inglese sta facendo proprio di tutto per far capire quanta freddezza intercorra tra essa e il principe Harry, accompagnato dalla consorte Meghan Markle. In verità, è stata una scelta di questi ultimi quella di porre chilometri di distanza tra loro e gli Windsor, trasferendosi prima in Canada, poi negli USA, e ponendo uno stop definitivo a tutti i loro incarichi istituzionali. Tuttavia, dopo le dichiarazioni scandalose rilasciate alla giornalista Oprah Winfrey, è difficile non notare atteggiamenti che sanno di ripicca, quasi indirizzati a non voler mettere fine a questo mare in tempesta di rapporti familiari.

L’ultimo smacco risale a meno di due giorni fa. Harry e Meghan hanno festeggiato, infatti, il loro terzo anniversario di matrimonio. Dalla loro unione è nato il piccolo Archie e sono in attesa della loro secondogenita. Cos’ha fatto la famiglia reale?

Harry e Meghan: l’oltraggio nel giorno del loro 3° anniversario di matrimonio

Come ha commemorato la famiglia reale il 3° anniversario del principe Harry e della consorte Meghan Markle? Assolutamente in nessun modo. Nessuna parola di auguri è stata spesa nei vari profili ufficiali della regina Elisabetta II, del principe Carlo e dei duchi di Cambridge (William e Kate Middleton).

Solitamente, compleanni e varie ricorrenze sono sempre celebrate con un post pubblico con qualche frase istituzionale di accompagnamento. In questa circostanza, tutto tace.

A onor del vero, sull’account ufficiale The Royal Family, è apparsa una notizia degna di precedenza. É stato comunicato, infatti, che la regina Elisabetta si appresterà a diventare ancora una volta bisnonna. A regalarle questa gioia sarà la principessa Beatrice, primogenita del figlio della monarca inglese, Andrea, duca di York e di Sarah Ferguson.

Beatrice è sposata con Edoardo Mapelli Mozzi, promotore immobiliare e membro della nobiltà italiana. Per loro si tratta del primo figlio. Nascerà qualche mese dopo la secondogenita di Harry e Meghan. I bambini, purtroppo, saranno i primi nipoti a non poter conoscere il principe Filippo di Edinburgo, deceduto lo scorso aprile.

Il mancato augurio nei confronti di Harry e Meghan è semplicemente una dimenticanza dovuta alla notizia così allegra di una nuova vita oppure è stato tutto studiato?