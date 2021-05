Lady Diana, Harry e la verità sulla morte di sua madre: il racconto da brividi

Sono trascorsi quasi 24 anni da quando Lady Diana è scomparsa tragicamente a Parigi e, a distanza di così tanto tempo, Harry ha deciso di raccontare quanto sia stato traumatico questo lutto

Sono trascorsi 24 anni dalla scomparsa di Lady Diana ed è difficile riuscire a farsene una ragione. La sua morte è stata davvero un’ingiustizia e il ricordo dei suoi figli piccoli che camminano dietro la sua bara è un’immagine tutt’ora straziante che stringe il cuore soltanto a ripensarla. William era a malapena un’adolescente all’epoca ed Harry un bambino, che si è ritrovato senza la sua mamma da un momento all’altro. Non è stato facile affrontare questo trauma, Harry in particolar modo ha cercato di non ricommettere gli stessi errori che sono stati fatti per sua madre e di vivere come lei avrebbe voluto. A distanza di anni, Harry è tornato a parlare di Diana e a ricordare quei momenti dolorosi.

Il trauma per la morte della madre: “Sono andato in terapia”

“Ero così arrabbiato per quello che le era successo e per il fatto che non ci fosse affatto giustizia” ha esordito così il Principe nel nuovo show di Oprah Winfrey. “Bevevo tanto alcol, non perché mi divertissi ma perché cercavo di nascondere il dolore. Ogni richiesta di aiuto è stata accolta con un silenzio tombale, totale abbandono“. Un trauma che non lo ha lasciato respirare bene per tanti anni. “Il ticchettio delle telecamere e il lampeggiamento mi fa ribollire il sangue. Mi fa arrabbiare e mi riporta a quello che è successo a mia madre da bambino. Le stesse persone che l’hanno inseguita nel tunnel, l’hanno fotografata morente sul sedile posteriore di quell’auto“.

Ripensare alla morte di sua madre lo ha portato a soffrire di attacchi di panico: le cose sono andate meglio quando Meghan lo ha convinto ad andare in terapia. “Ho imparato di più su me stesso negli ultimi quattro anni che nei 32 precedenti“.