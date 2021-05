Lady Gaga, dopo la violenza subita è rimasta incinta: il drammatico racconto

Nelle ultime ore sta facendo molto discutere la violenza subita dalla pop star di fama internazionale Lady Gaga, che si è raccontato in un’intervista alla tv a stelle e strisce

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lady Gaga (@ladygaga)

Lady Gaga è da poco tornata a casa negli States dopo aver preso parte alle riprese del film “House of Gucci” di Ridley Scott con Al Pacino e in cui vestirà i panni di Patrizia Reggiani, ex moglie del famoso stilista nonché mandante dell’assassinio di Maurizio Gucci. Le riprese della pellicola si sono svolte a Milano, Roma e sul Lago di Como. Ai fan non resta che aspettare l’uscita dell’opera del famoso regista.

Intanto però Lady Gaga ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito di una violenza che ha subito quando aveva 19 anni. Una storia terribile che aveva già raccontato ma adesso lei stessa ha aggiunto altri particolari terribili durante un’intervista alla tv USA con Oprah Winfrey durante un episodio della serie “The Me You Can’t See”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Bellissima oggi più di ieri”, la FOTO amarcord di Vittoria Puccini incanta i fan

Il terribile racconto della violenza subita a 19 anni da Lady Gaga

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lady Gaga (@ladygaga)

TI POTREBBE INTERESSARE -> “Come sbandare in auto, Silvia D’Avenia pronta per l’estate: décolleté atomico – FOTO

Lady Gaga aveva 19 anni quando ha subito lo stupro e stava agli esordi della sua carriera e: “un produttore mi disse ‘togliti i vestiti’ – racconta la pop star -. Io dissi di no e me ne andai. Mi disse che avrebbe dato fuoco a tutta la mia musica. Prima ho sentito un dolore totale, poi sono diventata insensibile”. In seguito ha affermato di essere stata malissimo per mesi e di aver capito che “la persona che mi ha violentata mi ha lasciata incinta in un angolo, fuori da casa dei miei genitori perché non stavo bene e continuavo a vomitare. Perché avevo subito un abuso“.

La cantante ha poi continuato il suo racconto descrivendo i momenti in cui di seguito alla violenza è stata male e ci sono stati episodi di autolesionismo visto che soffriva molto. Fortunatamente oggi sta bene ed è l’artista incredibilmente brava che conosciamo, bellissima nonché un talento musicale e come attrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lady Gaga (@ladygaga)

Il film “A star is born” è stato un autentico successo per la storia, la recitazione e le sue canzoni. Insieme a Bradley Cooper ha sbalordito i fan, anche con la colonna sonora tra cui c’è l’indimenticabile “Shallow“.