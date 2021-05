Margherita Vicario, elettrizzante annuncio su Instagram in grande stile – FOTO

Margerita Vicario, la notizia che manda in delirio i fan. Scatto accattivante per annunciare la grande novità che porta immediato entusiasmo su Instagram

Si preannuncia un’estate fervente quella di Margerita Vicario, che ha pubblicato il suo nuovo album il 14 maggio, “Bingo“, già un successo. Sono passati ben 7 anni da “Minimal Musical“, quando 26enne promuoveva il suo primo progetto da cantante, continuando a lavorare come attrice.

Vittoriosa verso l’etichettamento professionale, con la maturità acquisita, si riafferma come artista a tutto tondo, per regalare un collage di brani intrisi di freschissima avanguardia. Attiva sui social per condividere con i fan tutte le notizie che riguardano i suoi programmi, arriva su Instagram la comunicazione che tutti aspettavano, trasmessa in grande stile dalla cantatrice romana: strepitosa.

Margherita Vicario: arte e stile in un cocktail unico

Margherita Vicario annuncia ai fan il suo tour estivo, le cui tappe attraversano tutta la penisola, da nord a sud. Lo fa con uno scatto che ne ritrae interamente la particolare bellezza, fuori dagli schemi eppure così universalmente attraente. Lo stile inconfondibile ne evidenzia l’unicità, senza trascurare quel tocco di irresistibile sensualità, che unita alla sua ricchezza personale, esercita un effetto estremamente carismatico.

Mentre tutto resta ancora da definirsi, la cantante proclama l’attivazione del link sul quale preordinare i biglietti per partecipare ai suoi imperdibili concerti. Un post che trasmette tutto il suo entusiasmo, ma soprattutto la proattività, che la vede cimentarsi con trasporto nella sua grande passione: l’arte.

Ma non si troverà impegnata solo nel portare in giro per l’Italia il suo nuovo album “Bingo”, bensì dopo l’esperienza sul palco del 1° maggio con l’Orchestra Multietnica di Arezzo, metterà in scena uno spettacolo in cui sarà attrice e cantante, per raccontare suonando il bestseller “Storie della buonanotte per bambine ribelli“.

Irriverente con simpatia, impegnata sui più caldi temi della contemporaneità con ironia, riesce a fondere attualità, arte e divertimento, con enorme personalità. Un fascino che è destinato a raccogliere l’attenzione crescente degli ascoltatori, classificandosi come una delle rivelazioni più interessanti che il panorama musicale possa offrirci in questo momento.