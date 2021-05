Michelle Hunziker arrabbiata con Eros, fugge con Tomaso

Michelle Hunziker tra i due uomini della sua vita. Ramazzotti la infastidisce e allora lei scappa lontano con Trussardi, ecco perché

Michelle Hunziker tra i due uomini della sua vita, Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi. La showgirl di Mediaset pare non aver gradito alcune parole dette in pubblico dal suo ex marito e anche se non ha commentato in modo esplicito, il settimanale Nuovo tv descrive la conduttrice di “Striscia la notizia” come molto arrabbiata, così tanto da essere scappata con il suo attuale marito.

Un periodo non facilissimo per Michelle che sul lavoro è stata presa di mira diverse volte. Prima per la sua ironia sulla giornalista Giovanna Botteri che ha fatto alzare un polverone, senza che la diretta interessata, tra altro, si fosse risentita, e poi la polemica sulle battute e le imitazioni dei cinesi con gli occhi a mandorla fatte insieme a Getty Scotti.

Infine le parole in tv del cantante di Più bella cosa che avrebbero rincarato la dose. Così la bella svizzerotta ha avuto bisogno di una pausa.

Michelle Hunziker, scappa con Tomaso: ecco perché

Ma cos’è successo tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker? I due sono in buoni rapporti e le dimostrazioni d’affetto tra di loro, in tv, sono state diverse, ma pare che nell’ultima ospitata il cantante abbia esagerato un po’ con l’ironia e Michelle non ha affatto gradito.

Il celebre cantante è stato tra gli ospiti di “Felicissima sera”, lo show di Pio e Amadeo che è andato in onda su Canale 5 per tre puntate. Qui, ripercorrendo la sua vita, i due comici non si sono trattenuti con le battute e le frasi esilaranti e forse Eros si è fatto trascinare dall’euforia ed è stato al gioco.

I due comici pugliesi gli hanno chiesto: “E’ una cosa che si chiede tutt’Italia: ma perché Michelle ride sempre?”. Eros cogliendo la palla al balzo ha dato una risposta che nessuno si aspettava: “Però a letto non rideva. Eh no, lì non rideva…” ha detto.

Ha spiazzato tutti, anche un po’ i due comici e la diretta interessata che, stando alle dichiarazioni del settimanale, non avrebbe affatto gradito la battuta. Michelle si sarebbe parecchio infastidita e anche se non ha commentato pubblicamente ha preferito staccare un po’ la spina e rifugiarsi nella natura insieme al suo Tomaso e alle loro figlie.

Break di famiglia per scacciare i brutti pensieri e rigenerarsi per affrontare le ultime settimane di lavoro a “Striscia la notizia” e poi abbracciare, finalmente, la pausa estiva.