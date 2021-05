“Senza fisico diciamo” Sonia Lorenzini, selfie bollente allo specchio – FOTO

Selfie bollente per Sonia Lorenzini, la foto a figura intera mette alla luce ogni centimetro del suo corpo ed il web non resiste.

Qualsiasi foto metta Sonia Lorenzini, fa sempre centro. L’influencer infatti è solita postare quasi quotidianamente nuovo contenuto e sistematicamente le sue foto diventano oggetto di conversazione, di contemplazione forse è meglio dire visto che gli ammiratori sono sempre di più e nessuno perde l’occasione per manifestare la propria benevolenza verso l’ex gieffina.

Lo scatto in bianco e nero, si sa, acquista sempre molto fascino ma quando la protagonista della foto è Sonia Lorenzini il successo aumenta anche perché la fisicità della giovane è sempre impeccabile. Da questa foto – pubblicata pochi giorni fa – si vede chiaramente un fondoschiena tondeggiante e dalle perfette dimensioni, in armonia col suo corpo.

Le scrivono Bella, bellissima…e qualcuno persino “Sto morendooo😂❤️” la Lorenzini lascia tutti a bocca aperta. Come nello scatto da poco pubblicato dove niente è lasciato all’immaginazione.

Sonia Lorenzini, selfie bollente allo specchio

Foto a figura intera davanti allo specchio…nulla è lasciato al caso. Il costume a pois bianco e nero rievoca gli anni passati, la Lorenzini come una pin-up. A quanto pare la foto era un’occasione per capire se fosse superata o meno la prova costume ma considerato il risultato finale non solo è superata ma potrebbe osare ancora di più, tanto che una fan le scrive “Senza fisico diciamo”…

Tantissimi i commenti di Patrizia De Blanck che mostra per la Lorenzini tantissimo affetto. E la modella non perde l’occasione per risponderle dimostrando un profondo rispetto. A quanto pare le due donne si erano ripromesse che si sarebbero riviste una volta allentate le restrizioni.

Un legame profondo che coinvolge due donne conosciute durante l’esperienza al Grande Fratello VIP.