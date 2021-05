Uomini e Donne, la verità su Elisabetta e Luca: “Io trattata malissimo”

Elisabetta e Luca si sono lasciati definitivamente e la dama, al magazine del programma, ha rivelato tutta la verità sul loro rapporto andato oramai perso

Uomini e Donne è oramai alle battute finali ed è arrivato il momento di tirare le somme: il trono classico si è concluso nel migliore dei modi, sono usciti dal programma tutti felici e contenti, ma quello over comincia ad avere molti problemi. Elisabetta, ad esempio, pensava di aver trovato l’amore con Luca, ma la loro frequentazione si è conclusa a causa di alcune divergenze tra i due che li hanno portati a prendere due strade separate.

Elisabetta si racconta: “Non meritavo di essere trattata come mi ha trattata Luca”

Elisabetta, che a Uomini e Donne aveva rivelato di essersi innamorata del cavaliere, si è sfogata al Magazine del programma. “Nella mia vita io non voglio più qualcuno come lui” ha rivelato, dopo gli ultimi eventi in cui ha capito di aver investito troppo per una persona che non lo meritava. “Sono molto delusa per tutto quello che è accaduto. Non mi aspettavo che Luca si comportasse così: la nostra è stata una relazione a tutti gli effetti, nonostante ciò che dichiara lui. Mi sono sentita non rispettata, trattata come una persona di poco valore“.

“Luca è sparito” ha aggiunto alla fine. “Ci sono rimasta malissimo. Poi sono stanca della sua confusione, deve fare pace con il cervello: voglio un uomo che, se mi desidera, lo voglia a tutti i costi. A oggi metto in discussione tutto quello che c’è stato tra di noi. Ci sono rimasta troppo male“.