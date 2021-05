Jasmine Carrisi la figlia di Al bano e Loredana si racconta a cuore aperto al Corriere della Sera, un pensiero va lei che è lontana

Dopo qualche giorno dal compleanno di Al bano, Jasmine racconta la storia della sua famiglia al Corriere della Sera. La figlia del cantante pugliese e Loredana Lecciso ha intrapreso la strada del padre e grazie al sostegno dei suoi genitori sta lavorando a grandi progetti. Su Instagram della madre, infatti, è apparso il nuovo videoclip del brano Calamite. La canzone sta per uscire su tutte le piattaforme e in radio e sarà il trampolino di lancio della piccola della famiglia Carrisi.

Al bano: quello che non sappiamo sulla famiglia Carrisi

A poche ore dal grande evento Jasmine Carrisi, la figlia più piccola di Al bano, ha deciso di raccontare al Corriere della Sera qualcosa in più sulla su famiglia. Tutti siamo soliti affermare che Al bano è da sempre tra due fuochi, da una parte Romina e i figli più grandi, dall’altra Loredana Lecciso e quelli più piccoli.

In realtà non è così. La stessa Jasmine ha spiegato che lei va d’accordo con tutti i suoi fratelli e l’ex moglie del papà. Con Brigitta, la primogenita della Lecciso, ha un rapporto speciale e presto si trasferirà da lei a Milano. Poi Yari, con lui parla di musica. E per finire Romina con la quale parla di Los Angeles, la città del suo cuore. “Siamo meno peggio di come ci dipingono”. Ci tiene a sottolineare la giovane cantante.

Jasmine ha inoltre rivelato di convivere con un vuoto. Avrebbe tanto voluto conoscere la sorella Ylenia: “So che era intelligentissima, avremmo avuto delle belle conversazioni”. Ha affermato.

Insomma, per la piccola dei Carrisi la famiglia è il legame a cui tiene di più. “Non c’è amicizia che tenga”. Ha concluso Jasmine.