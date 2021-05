Ilary Blasi, altro flop: i telespettatori l’abbandonano

Chi ha vinto la gara di share tra Rai e Mediaset? Carlo Conti con Top dieci o Ilary Blasi con l’Isola dei famosi? Ecco i dati degli ascolti

Ieri si è concluso Top Dieci il programma di varietà di Carlo Conti in onda su Rai 1. La trasmissione ha avuto molto successo e gli ospiti diversi in ogni serata hanno intrattenuto il pubblico con brani e tante sorprese. L‘Isola dei famosi su Canale 5 ha fatto da concorrenza alla rete nazionale, come ogni venerdì. Alla conduzione Ilary Blasi, la presentatrice ha un compito preciso da portare avanti: intrattenere il pubblico e far crescere il numero di ascolti. Sarà riuscita questa volta a sorprendere la grande macchina Mediaset? Non ci resta che scoprire i dati di Auditel per capire chi ha vinto la gara di share.

Ascolti: Mediaset è riuscita a battere la Rai?

Ecco quali sono i dati della serata di ieri, venerdì 21 maggio 2021.

Rai1: Top Dieci ha conquistato 3.232.000 spettatori pari al 16% di share.

Canale5: L’Isola dei Famosi ha intrattenuto 2.520.000 spettatori con uno share del 15.7%.

Rai2: N.C.I.S. ha interessato 1.347.000 spettatori, 5.5% di share, mentre Blue Bloods 1.024.000 spettatori con 4.5% di share.

Italia1: Taken 3 – L’ora della verità ha raccolto 1.651.000 spettatori pari al 7.1%.

Rai3: C’è tempo è seguito da 1.662.000 spettatori con il 7.1%.

Rete4: Quarto Grado – Le Storie totalizza un a.m. di 1.852.000 spettatori, 10.3%.

La7: Propaganda Live ha registrato 938.000 spettatori con il 5.5%.

Tv8: Tomb Rider segna 283.000 spettatori, 1.3% di share.

Nove: Fratelli di Crozza è seguito da 1.064.000 spettatori con il 4.5%.

Ancora una volta L‘Isola dei famosi è stato un flop. Carlo Conti, invece, è riuscito a conquistare il primo posto anche ieri. Mediaset deve correre ai ripari.

Finalmente è arrivato il momento che tutti stavamo aspettando. Questa sera direttamente su Rai 1 andrà in onda la finalissima dell’Eurovision Song Contest 2021, dove si esibiranno anche I Maneskin. Su Canale 5, invece, sarà trasmessa una puntata di 55 passi nel sole, lo spettacolo di Romina e Al bano, in onore del compleanno del cantante pugliese.