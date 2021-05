Me Contro Te, chi sono Luì e Sofì: carriera, vita privata, tutto su di loro

Con quasi sei milioni di iscritti al loro canale sono gli youtuber italiani più famosi tra i bambini, ma conosciamo meglio chi si cela dietro i Me Contro Te

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Questo pomeriggio saranno ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo per rivelare i loro nuovi progetti e raccontare la loro storia. Conosciuti con lo pseudonimo di Me Contro Te, loro sono Luigi Calagna e Sofia Scala, chiamati dai loro piccoli fan Luì e Sofì. Due giovani ragazzi -rispettivamente di 29 e 24 anni- partiti dalle camerette delle case dei loro genitori in Sicilia, loro terra d’origine, e arrivati a raggiungere un successo straordinario. Ma scopriamo qualcosa in più su di loro.

Chi sono i Me Contro Te: le origini e l’esplosione mediatica

Coppia nella vita e nel lavoro, i Me Contro Te nascono nel 2014 quando i due giovani decidono di aprire un canale Youtube. Sebbene i primi contenuti siano più amatoriali le loro spiccate personalità e capacità di intrattenimento emergono fin da subito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Me contro Te | Sofì e Luì (@mecontrote)

Impegno e costanza portano Luigi e Sofia a perfezionarsi di video in video, portando sul canale contenuti sempre originali. Scherzi, sfide, tutorial, travestimenti, storie, racconti e quotidianità. Per anni la coppia ha continuato a condividere i propri video attirando sempre più pubblico, composto in particolare da bambini.

Dopo aver preso parte alla serie televisiva su Disney Channel “Like Me“, i due iniziano a toccare con mano i primi riconoscimenti. Nel 2017 raggiungono un milione di iscritti al loro canale e decidono di iniziare ad ampliare la loro rete commerciale. Debuttano in libreria con il “Fantalibro dei Me Contro Te“, al quale seguiranno altre due uscite.

LEGGI ANCHE -> “Isola dei famosi”, decretato primo finalista: la sorpresa che spiazza

In soli tre anni riescono a raggiungere quasi sei milioni di iscritti, e altrettanti milioni di visualizzazioni ai loro video. Il loro primo film “La vendetta del Signor S” nel weekend di debutto ha raggiunto il primo posto nella classifica di incassi, sorpassando persino Checco Zalone con il suo “Tolo Tolo“. Il 18 agosto uscirà nelle sale cinematografiche il tanto atteso sequel, “Me Contro Te: Il mistero della scuola incantata“, dopo aver rimandato la sua uscita in seguito all’emergenza sanitaria.

I bambini impazziscono per loro e seguono con passione ogni progetto della coppia. Dalla linea di abbigliamento ai giochi, dagli album di figurine ai dischi musicali. Perché sì, Luì e Sofì sono approdati anche sul mercato discografico nel 2020 con “Il fantadisco dei Me Contro Te” contenente brani inediti e la colonna sonora del loro film.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Andrea Zelletta, novità lavorativa: spunta un’ex allieva di Amici

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Me contro Te | Sofì e Luì (@mecontrote)

Un fenomeno che non sembra intenzionato a placarsi quello dei Me Contro Te, pronti anzi a lavorare a nuovi progetti e a veder crescere il “team trote“, soprannome dato ai loro fan.