Scoppia la lite social tra due protagonisti di Matrimonio a Prima Vista. Stiamo parlando di Nicole Soria e Andrea Ghiselli che hanno partecipato all’edizione 2020 del programma.

Il tutto è cominciato quando l’attuale fidanzata di Marco Rompietti, protagonista della stagione precedente, ha pubblicato delle Instagram Stories dove raccontava che alcuni utenti le avevano fatto notare che l’ex marito aveva messo in vendita a 15 euro i mocassini che lei gli aveva regalato durante il loro matrimonio.

Dopo questo intervento della rossa milanese, Andrea Ghiselli ha reagito con veemenza, accusando la sua ex moglie e minacciandola.

La reazione di Andrea Ghiselli

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Matrimonio a prima vista, qual è il cachet dei partecipanti al programma?

“Prima di parlare cara Nicole, se hai dubbi o curiosità perché non ti caga più nessuno, chiamami, il mio numero ce l’hai e chiedimi perché l’ho fatto invece di mettere sempre, come fai sempre e come fanno le persone vicine a te, le cose in piazza, ok?“.

Poi ha proseguito rincarando la dose: “Quindi prima di rompermi i cog**oni, perché mi avete rotto i cog**oni, prendi il telefono se hai tutti sti dubbi, affrontami e poi trai le tue conclusioni. Hai fatto un programma di me**da Nicole, non sei nessuno! Basta, non risponderò più a nessun’altra frecciatina o robe varie solo per dare visibilità a loro, ho già perso troppo tempo. Buona giornata e soprattutto buona vita”.

Non ha finito qui e dopo un’ora ha ripreso a sparare a zero su Nicole e sulle persone intorno a lei, minacciandoli:

“Quindi Nicole e altre persone, tanto lo so che capite di chi sto parlando, tanto prima o poi ti vedrò di persona e ne parleremo a quattr’occhi, tanto prima o poi ti vedrò!”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Matrimonio a prima vista, botta e risposta social tra alcuni ex protagonisti. Facciamo chiarezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicole Soria (@nicolesoriaofficial)

E ha concluso con dei veri e propri insulti nei loro confronti: “Prima di parlare, veramente cioè non siete nessuno, state provando ad andare avanti grazie a Matrimonio a prima vista, cioè avete 30 anni e passa mi sa, min**ia, fate schifo!”