Silvia Toffanin, nuovo annuncio dopo lo stop: “Cosa farò adesso”

Oggi la talentuosa conduttrice televisiva Silvia Toffanin, nell’ultima puntata di questa stagione di Verissimo, ha annunciato che…

Oggi, 22 maggio, è andata in onda l’ultima puntata del talk show ‘Verissimo’, condotto da Silvia Toffanin.

In trasmissione sono stati ospitati molti personaggi del mondo dello spettacolo: si tratta della bellissima cantante e attrice Emma Marrone; del noto cantautore Mahmood; dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi Vera Gemma; dell’amatissimo duo chiamato ‘I Me Contro Te‘ (composto da Sofia Scalia e Luigi Calagna); della famosa attivista italiana Gessica Notaro; della ballerina, vincitrice di Amici di Maria De Filippi, Giulia Stabile nonché di tutto il resto dei finalisti del talent show.

A fine puntata la presentatrice ha ringraziato il pubblico dicendo: “Ci tenevo a ringraziarvi davvero molto, perché ci avete sempre dimostrato tanto affetto, anche nei momenti più difficili“.

Subito dopo ha lanciato la bomba: la Toffanin ha rivelato cosa accadrà al programma dopo la fine di questa fantastica edizione conclusasi oggi.

Silvia Toffanin rivela al pubblico una bellissima notizia: “Da sabato prossimo…”

Nella parte finale di quest’ultima puntata di ‘Verissimo’ la padrona di casa ha voluto dare una splendida notizia al pubblico.

Come ogni anno gli spettatori erano convinti che avrebbero dovuto aspettare settembre per poter rivedere il tanto amato talk show di Silvia Toffanin, ma questa volta non è così.

Anche nelle prossime settimane, infatti, la trasmissione andrà in onda, anche se con un format diverso.

Ecco le sue parole: “Da sabato prossimo tornano le storie di ‘Verissimo’, potrete rivedere le interviste più belle. Ci saranno anche tanti contenuti inediti e cose che non avete mai visto. Quindi vi aspetto sabato prossimo alle 16, segnatevi già l’appuntamento“.

Questa è stata dunque la decisione presa da Canale 5, visto il costante boom di ascolti del sabato pomeriggio, causato proprio dalla trasmissione ‘Verissimo’: anche dopo 25 stagioni, il talk show è sempre super amato dal pubblico italiano!