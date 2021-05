E’ stata riscontrata questa mattina la morte di un neonato in circostanze misteriose ed a sole due settimane di distanza dalla sua nascita.

E’ accaduto nella città costiera del nord Italia, nella prima mattinata di oggi, 22 maggio 2021, la tragica scoperta da parte di un famiglia nei confronti del suo piccolo bambino di appena due settimane di vita. I genitori del bambino, entrambi residenti nel loro appartamento situato in via Debenedetti o meglio nel cuore della città di Sanremo, hanno scoperto il corpo privo di vita del loro piccolo.

Misteriosa morte di un neonato a 2 settimane dalla nascita: la scoperta e le dinamiche

Dopo il rinvenimento inizialmente non sono riusciti in alcun modo a capacitarsi di cose potesse essere accaduto. Si ipotizza che il bambino abbia smesso di respirare con molta probabilità durante la scorsa notte, senza che nessuno potesse accorgersi di cosa stessa accadendo in quel momento. Dopo aver visto lo stato in cui verteva il loro bambino, la coppia ha subito dato l’allarme, chiamando immediatamente i soccorsi. Oltre al 118 sono accorsi nell’abitazione della madre e del padre del piccolo deceduto, anche le forze dell’ordine locali accompagnate dagli agenti della polizia scientifica.

I due coniugi, di origini bengalesi, entrambi lavoratori e con regolare permesso per essere residenti nella penisola, hanno tentato di ricostruire quanto accaduto fino alla sconcertante scoperta del loro bambino senza vita. Secondo le prime ricostruzioni, effettuate in tal merito nelle ultime ore dagli agenti e dai soccorritori, pare però che il decesso possa essere ricollegato con molta probabilità ad un malore o comunque a delle cause naturali.

Si attendono ugualmente nei prossimi giorni ulteriori accertamenti che possano chiarire in la situazione. Ovvero, la dichiarazione ufficiale che attesterà la reale motivazione che ha portato al decesso nella notte del neonato. Adesso gli abitanti del luogo, che conoscono la famiglia in lutto ed il loro piccolo scomparso, non possono che stringersi al dolore dovuto all’inattesa perdita.