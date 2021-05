Una delle protagoniste dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, Vera Gemma, si racconterà oggi a Verissimo. Scopriamo qualcosa in più su di lei

Ha dato prova del suo carattere, schietto e irriverente, durante la sua permanenza all’Isola dei Famosi che ha rappresentato per lei l’ennesima occasione per mettersi in gioco. Vera Gemma è stata una delle protagoniste di questa edizione e il pubblico ha avuto modo di conoscerla anche sotto un aspetto inedito. Lei che il mondo dello spettacolo lo conosce bene essendo cresciuta sui set cinematografici del padre, il noto attore Giuliano Gemma. Ma Vera è molto più di una figlia d’arte e lo ha dimostrato in numerose occasioni. Conosciamola meglio.

Chi è Vera Gemma: carriera e vita privata dell’ex naufraga dell’Isola

Nata a Roma nel 1970, Vera Gemma cresce letteralmente immersa nel mondo cinematografico e questo la porta a sviluppare una passione per la recitazione e per la scrittura.

Debutta come attrice con il suo primo ruolo non marginale nel film diretto da Dario Argento, “La sindrome di Stendhal“. Proprio con la figlia di quest’ultimo, Asia Argento, instaurerà una solida amicizia che dura ancora oggi. Le due donne avranno modo di collaborare nel corso degli anni, come nel 2000 quando Vera prende parte alla pellicola “Scarlet Diva” che vede alla regia proprio l’amica. Pur continuando ad accumulare esperienze sul grande schermo, decide di approcciare anche il teatro in veste di autrice. Negli anni Novanta firma i due spettacoli “Tifortri” e “La luna e l’asteroide“.

Dopo aver subito la perdita della madre in giovanissima età, nel 2013 Vera si ritrova ad affrontare un altro momento molto difficile: il padre Giuliano perde la vita in seguito a un incidente. La volontà di omaggiare la sua vita e carriera la porta a ideare e produrre il documentario “Giuliano Gemma: un italiano nel mondo” che presenta anche al Festival internazionale del film di Roma.

Ad un certo punto della sua vita Vera decide di voler lasciare l’Italia e si ritrova a vivere tra Francia e Stati Uniti. Proprio negli anni vissuti all’estero ha conosciuto l’ex marito Jamil, campione di Kung-Fu, e il padre di suo figlio, il musicista Henry Harris. Dalla relazione con quest’ultimo è nato Maximum, che oggi ha 10 anni e con il quale l’attrice ha un rapporto splendido.

Oggi è legata sentimentalmente al giovanissimo Jeda, di anni 22. I due, nonostante la notevole differenza d’età, sembrano essere riusciti a incastrarsi perfettamente. Il pubblico dell’Isola dei Famosi si è affezionato molto a lui, così come la conduttrice Ilary Blasi con la quale sono nati diversi siparietti ironici.

Prima dell’esperienza all’Isola, Vera Gemma aveva avuto già modo di sondare il terreno dei reality partecipando a Pechino Express, proprio accanto all’amica Asia Argento. Nello stesso anno ha preso parte come opinionista nel programma di Rai 2 Resta a casa e vinci, dove dispensava consigli di seduzione.

Questo pomeriggio sarà ospite a Verissimo dove si racconterà e rivivrà insieme a Silvia Toffanin le emozioni vissute in Honduras.