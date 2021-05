“Vorrei averti qui” Cecilia Rodriguez non resiste, i fan la consolano – FOTO

Cecilia Rodriguez non vede l’ora di riabbracciare l’amore della sua vita. Da quando sono fidanzati non sono mai stati così lontani

I giorni passano e la finale dell‘Isola dei famosi è sempre più vicina. Per fortuna, aggiungerebbe Cecilia Rodriguez che non vede l’ora di rivedere il suo grande amore. Ignazio Moser è uno dei partecipanti al reality che, una volta arrivato nelle Honduras, ha conquistato gli altri naufraghi e il pubblico a casa.

Il modello, ex concorrente del Grande fratello Vip, è un uomo di classe. Stimato da tutti, ha un modo tutto suo di farsi conoscere e per molti potrebbe arrivare dritto in finale.

Cecilia Rodriguez: la nostalgia non passa – FOTO

Si sono conosciuti al Grande fratello vip, lei entrò come fidanzata di Francesco Monte e lui single. Cecilia non riuscì a resistere alle avance di Ignazio e così in diretta lasciò il ragazzo dell’epoca e iniziò una storia meravigliosa all’interno della casa più spiata d’Italia.

Oggi dopo quattro anni sono ancora qui, più uniti che mai e Cecilia tifa per il suo uomo affinché vinca l’edizione dell’Isola dei famosi. Gelosa, follemente innamorata, non perde occasione di dire la sua in diretta o di pubblicare foto e video insieme al suo fidanzato. L’ultimo post è nostalgico e pieno di amore. “Vorrei tanto averti così vicino e raccontarti un sacco di cose …..”. Ha scritto come didascalia. La Rodriguez non resiste, il countdown è iniziato.

I fan la sostengono e anche solo con un messaggio le fanno sentire la loro presenza. Nel corso degli anni Cecilia è riuscita a costruirsi una community che la supporta in ogni occasione e la fa sentire protetta. Anche in questo momento che si sente un po’ più sola e avrebbe tanto bisogno di un bacio o un caldo abbraccio.