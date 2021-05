“Sei sempre il top” Alessia Marcuzzi e l’outfit che ancora una volta conquista tutti – FOTO

Alessia Marcuzzi, l’outfit tra stile ed eleganza. Sempre di tendenza, la conduttrice si fotografa nell’ennesimo look che conquista Instagram: favolosa

Tra i personaggi più amati del mondo dello spettacolo, spicca sicuramente Alessia Marcuzzi, che si differenzia per la frizzante simpatia che da sempre pone la firma al suo successo. Ex modella, attrice, conduttrice ed imprenditrice, non manca assolutamente nulla al suo curriculum.

Presentatrice del programma “Le Iene“, in coppia con Nicola Savino, amici e professionisti che formano un team insuperabile. Tra le altre cose, con 5,1 milioni di followers su Instagram, la sua pagina risulta tra quelle più seguite, facendo di lei un punto di riferimento sui social, una vera e propria influencer.

Complice lo stile nell’abbigliamento che fa sempre breccia nel cuore dei fan (e non solo), fino a creare, attraverso i suoi look, delle tendenze per la stagione in corso. Stesso effetto dell’ultimo outfit postato, che si rivela ancora una volta apprezzato, esaltato dalla sua innata sensualità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Hai ceduto al filler”, Chiara Ferragni e la FOTO che scatena la polemica

Alessia Marcuzzi, comodità chic: la formula perfetta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

LEGGI ANCHE –> Mahmood, la terribile confessione del cantante: “È un periodo orribile”

Alessia Marcuzzi sfida le leggi dell’eleganza in una proposta super comfy che mantiene altissimo il livello della sua classe. Maglioncino crop a righe orizzontali, che sul suo punto vita è un regalo per gli occhi, abbinato al jeans morbido: un look favoloso dove prevale la tonalità del bianco.

Selezionato anche per la borsetta a braccio, con catenella ultra chic, che dà il tocco finale di tendenza per un risultato femminile e seducente. Ancora una volta conquista i social con la sua immagine sopra le righe, impreziosita da una fortissima personalità.

Nel pieno della sua carriera, a un anno dalla nascita della sua linea di clean beauty “Luce“, Alessia Marcuzzi continua a stupire e macinare successi, e all’età di 48 anni si afferma come simbolo di bellezza impareggiabile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

I fan le restituiscono tutto l’affetto nei suoi confronti, in una serie di commenti che rasentano la venerazione: “Sei bellissima“, “Stupenda“, “Sei sempre il top“.