Mahmood, la terribile confessione del cantante: “È un periodo orribile”

Il cantante vincitore di Sanremo 2019 con il brano “Soldi”, Mahmood, ha dichiarato durante un’intervista di star soffrendo un momento orribile della sua vita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mahmood (@mahmood)

Mahmood è andato ospite al programma di Silvia Toffanin “Verissimo” e durante il suo intervento ha parlato di un periodo molto duro della sua vita. Nonostante ciò a breve uscirà il suo prossimo album, molto atteso da tutti i suoi fan. A proposito di questo evento è stato uno degli ospiti dell’ultima puntata dello show della Mediaset. Prima ha parlato del DDL Zan che sta subendo un ostracismo incredibile da parte della Lega e da parte della destra. Il cantante ha dichiarato: “Sono stato fortunato perché sono cresciuto in una famiglia aperta mentalmente che ha saputo capire molte situazioni che altre non sarebbero riuscite a comprendere”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Maneskin, il momento dell’annuncio della vittoria: Damiano impazzisce – VIDEO

La triste dichiarazione di Mahmood negli studi di “Verissimo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mahmood (@mahmood)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Serena Autieri rivela qual è il suo afrodisiaco: la dichiarazione piccante

Sempre parlando del disegno di legge che porta il nome del deputato Alessandro Zan, Mahmood ha detto che deve essere approvato in difesa di tutti coloro che non possono difendersi da sole. Inoltre ha aggiunto: “Esiste una violenza basata anche sull’ignoranza: aggredire due ragazzi che si baciano in metro o essere cacciati da casa perché si ama una persona dello stesso sesso è fortemente sbagliato“.

Poi alla fine Silvia Toffanin gli ha posto delle domande a proposito della sua vita privata e gli ha chiesto se fosse innamorato in questo periodo: “È un momento terribile. Sono in una via di mezzo tra lo stare bene e lo stare male. Faccio fatica a capire veramente le emozioni che provo in questo periodo, sono confuso“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mahmood (@mahmood)

Non si conoscono i dettagli del malessere del cantante di “Gioventù bruciata” e “Il Nilo nel Naviglio” dato che di solito è molto riservato quando si tratta della sua sfera intima. Ai fan, che sono preoccupati per lui, non resta che aspettare l’uscita del prossimo disco del loro beniamino e sperare che sveli qualcosa di più attraverso i suoi social network.