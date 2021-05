“Deve farsi perdonare”. Giulia De Lellis “contro” il suo fidanzato – FOTO

Giulia De Lellis è stata vittima di uno scherzo de Le Iene? L’influencer ha pubblicato uno scatto con il suo fidanzato Carlo Beretta a cena: “Doveva farsi perdonare”

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo dei social. Ha esordito nel 2016 quando ha deciso di partecipare a Uomini e Donne: non avrebbe mai pensato di poter prendere parte a questo programma fino a che da casa non vide Andrea Damante in televisione seduto su quel trono e per lei fu un colpo di fulmine. A distanza di così pochi anni sono cambiate tantissime cose, loro si sono lasciati e ripresi una quantità infinita di volte fino a che non hanno deciso di lasciarsi per l’ultima volta e in buoni rapporti alla fine della scorsa estate.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Giulia De Lellis vittima di uno scherzo a Le Iene? Il post su Instagram con il suo fidanzato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Ad oggi Giulia è felice insieme a Carlo Beretta, che ha conosciuto la scorsa estate mentre era ancora con Andrea Damante in vacanza a Forte dei Marmi. La loro frequentazione all’inizio ha fatto molto discutere, addirittura Andrea accusò entrambi di “tradimento” perché lei era la sua fidanzata e lui un suo caro amico. Tutto ciò venne smentito da Giulia che sottolineò che lei e Andrea si erano già lasciati da un pezzo quando lei e Carlo avevano cominciato a frequentarsi. Una frequentazione che è stata destinata a diventare sempre più importante: è quasi un anno che i due sono insieme e sono più innamorati che mai.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Aka7even a Verissimo rompe il silenzio su Martina: “Cosa provo per lei oggi”

Giulia ieri sera ha pubblicato un post su Instagram in cui si lamentava del fatto che Carlo, con la complicità de Le Iene, pare che le abbia fatto uno scherzo. Cosa sarà successo? Lo scopriremo sicuramente nelle prossime puntate.