Uomini e Donne anticipazioni: va in onda la scelta di Giacomo SPOILER

Uomini e Donne: Giacomo Czerny ha finalmente scelto! Dopo diversi mesi, il tronista ha deciso di tornare a casa insieme a Martina

Uomini e Donne è oramai alle battute finali del programma e rimane solo una persona che non ha ancora scelto: Giacomo Czerny. Il tronista ha rimandato la scelta fino alla fine perché era davvero confuso e non aveva idea di chi portare a casa tra Martina e Carolina. Il suo è stato un percorso lungo ma molto intenso, ha creato dei legami importanti con entrambe e comunque andranno le cose sarà difficile lasciare andare una delle due. Alla fine, dopo tanta confusione, ha deciso di lasciare il programma insieme a Martina.

Uomini e Donne anticipazioni: Giacomo ha scelto Martina

Un momento molto emozionante. Sono stati fatti vedere i momenti più belli che ha passato con entrambe e poi le due giornate intere che ha trascorso con loro prima della scelta. Quando è arrivato il momento di chiamare la prima persona, ha fatto il nome di Carolina. Le ha detto a malincuore di voler scegliere Martina e Carolina ci è rimasta malissimo. Non ha preso affatto bene la sua decisione e ha accusato Giacomo di averla illusa, perché ha trascorso le ultime settimane a richiederle cose che le avevano fatto pensare di aver fatto breccia nel suo cuore.

Carolina gli ha detto dunque che tante cose poteva evitarle, che poteva evitare di illuderla in questo modo e Giacomo ha sottolineato di aver vissuto davvero dei momenti di forte confusione. Dopo aver parlato con lei, Martina è entrata in studio e ha avuto la bella notizia.