L’Eurovision Song Contest è stato ieri un grande show trasmesso da Rai Uno. La concorrenza è riuscita a scalfire l’entusiasmo nella battaglia degli ascolti?

Primo sabato sera con inizio di coprifuoco spostato di un’ora, alle 23. Italia in zona gialla e possibilità per moltissime persone di godere finalmente di una cena in ristoranti, pub e pizzerie in tranquillità. Poco tempo per una passeggiata notturna ma è quel che basta per allontanare gli spettatori dal piccolo schermo.

Come sono andati, dunque, i programmi in onda nella serata di sabato 22 Maggio 2021?

Rai Uno ha proposto uno show di altissima caratura, l’Eurovision Song Contest. La kermesse musicale trasmessa in diretta dall’Ahoy Arena di Rotterdam ha visto salire sul gradino più alto del podio i “nostri” Maneskin.

Complice questa difficile concorrenza, non c’è stata una grande controprogrammazione. Canale 5, rete ammiraglia di Mediaset, ha risposto con la replica di 55 Passi nel Sole, celebrazione televisiva dei 55 anni di carriera del cantante Albano Carrisi (78 anni compiuti il 20 Maggio scorso).

Rai vs Mediaset: i dati di ascolto di sabato 22 Maggio

Passaggio di testimone fra Rai e Mediaset nella serata del 22 Maggio 2021. I sabato sera delle ultime settimane sono stati dominati, in termine di dati auditel, dal talent show Amici di Maria De Filippi, almeno fino alla sua conclusione.

Adesso è la Rai a farla da padrone. Come previsto la gara canora, Eurovision Song Contest 2021, ha monopolizzato gli ascolti. É stata vista da 4.512.000 spettatori pari al 25% di share.

Canale 5, come detto, ha messo in onda la replica del programma 55 Passi nel Sole che interessato 2.018.000 spettatori con uno share del 10.7%.

Su Rai 2 è stata trasmessa la serie F.B.I. 1.506.000 spettatori sintonizzati con uno share del 6.7%. Italia1 ha intrattenuto il pubblico dei più piccoli con il film d’animazione I pinguini di Madagascar; ha registrato 1.012.000 spettatori (4.6% di share).

Rete 4 ha proposto il film cult di Carlo Verdone, Viaggi di Nozze, che ha ottenuto 871.000 spettatori pari al 4.2% di share. Chiudiamo con Rai3 che con Sapiens – Un solo Pianeta ha allietato 1.201.000 spettatori con lo share del 6.1%.