Dalla svista all’irreparabile, i dipendenti dell’ospedale: “Tragico errore.” I dettagli nella fonte ufficiale del personale medico.

A prima lettura la notizia sembra tanto anomala quanto inconcepibile; eppure è successo veramente. Un “tragico errore“, così i dipendenti della Freistadt Clinic, nell’omonimo comune austriaco, hanno commentato l’incidente avvenuto in sala operatoria il 18 maggio. Siamo nell’Alta Austria; precisamente in una struttura ospedaliera del dipartimento al confine ceco, dove la svista di un chirurgo è costata cara al corpo di un paziente. “Siamo profondamente scioccati” – ha confessato la clinica ai media locali. La tragedia è avvenuta lo scorso martedì, giorno in cui il malcapitato, un paziente di 82 anni, si è sottoposto a una delicato intervento chirurgico per amputare la gamba sinistra.

Il chirurgo amputa la gamba sbagliata

Nella fonte ufficiale della clinica, citata da The Guardian, il personale è scioccato per l’accaduto. “Considerando gli alti standard qualitativi” della Freistadt Clinic, gli esperti si dichiarano ancora increduli e non si capacitano di come sia potuto accadere un simile “tragico errore.” Il rapporto conferma la notizia: il chirurgo ha amputato all’anziano paziente l’arto sbagliato. Stando a quanto riportano i notiziari, pare che la gamba sana sia stata contrassegnata al posto di quella malata pochi attimi prima dell’intervento.

Ancora più insolito: l’errore è stato notato per la prima volta dai professionisti due giorni dopo l’operazione, il 20 maggio, al momento del cambio delle bende. Ignote le cause della svista. In merito sono state avviate le indagini per ulteriori accertamenti. “Dobbiamo capire come questo sia potuto accadere. Mi scuso pubblicamente.“, ha aggiunto il direttore medico responsabile dell’ospedale durante la conferenza stampa. Il malcapitato dovrà sottoporsi a un nuovo intervento di amputazione. In attesa dell’operazione, al paziente è stata offerta una équipe di sostegno psicologico.

Secondo quanto riporta il registro del personale medico, l’intervento chirurgico del paziente è già programmato e “sarà effettuato a breve“.

