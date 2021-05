“Sai già dove guardare”, è tripudio di likes per il décolleté di Elettra Lamborghini – FOTO

“Sai già dove guardare”: è tripudio di likes per il décolleté di Elettra Lamborghini. L’opinionista de “L’Isola dei Famosi” ha pubblicato uno scatto a luci rosse

Elettra Lamborghini non sembra avere un attimo di tregua in questi giorni. L’opinionista de “L’Isola dei Famosi” è sempre in movimento, sommersa dagli impegni lavorativi che non le lasciano un momento per riposare. Dopo aver presenziato agli Eurovision 2021, nella serata di ieri, la Lamborghini ha preso un aereo questa mattina ed ha raggiunto in men che non si dica il luogo di lavoro.

Anche domai sarà una giornata particolarmente movimentata per la cantante, che dovrà tornare a Roma per registrare una nuova puntata de “L’Isola dei Famosi”. Nel frattempo, sembra che l’artista si stia dedicando anima e corpo alla registrazione di un videoclip musicale. Tramite le stories, la Lamborghini anticipa ai fan i propri outfit esplosivi, ma quest’oggi si è decisamente superata: in un post condiviso tramite Instagram, Elettra ha esibito tutta la mercanzia per i suoi fan. Il risultato è impagabile.

Elettra Lamborghini, è tripudio di likes per il décolleté della cantante – FOTO

Elettra Lamborghini ha sfoggiato un outfit a dir poco esplosivo per i suoi followers di Instagram. “Sai giá dove mirare… Amore criminale!“, ha scritto l’opinionista di Canale Cinque, indossando un completino da cowgirl che lasciava ben poco all’immaginazione. La cantante, che con ogni probabilità sta girando il videoclip di un suo nuovo singolo, era al lavoro anche questa mattina.

Nello scatto, la Lamborghini mette in mostra con disinvoltura tutta la mercanzia, esibendo un décolleté mozzafiato che ha fin da subito catturato le attenzioni degli utenti. I fan, nei commenti, non si sono risparmiati e l’hanno sommersa di complimenti.

“Questo è sicuramente uno spoiler della canzone“, “Occhio che qualcuno si fa male“, “La regina è tornata“: solo complimenti e lusinghe per la splendida opinionista de “L’Isola dei Famosi”.