Allenamento a corpo libero: il workout del giorno insieme a Mercedesz

Siete pronti ad iniziare un’altra settimana all’insegna del fitness? Non avete più scuse, l’allenamento di oggi è a corpo libero

E’ appena iniziata un’altra settimana, l’ultima di maggio, quindi anche i più pigri dovranno fare i conti con lo sport. L’allenamento a corpo libero è quello che fa per loro, venti o trenta minuti per tornare in forma prima della bella stagione. La prova costume è arrivata, non ci sono più scuse. Oggi vi proponiamo un workout dinamico provato da Mercedesz, ecco di cosa si tratta.

GUARDA QUI>>>Total body: il workout per tonificare tutto il corpo – VIDEO

Allenamento a corpo libero: di cosa si tratta?

GUARDA QUI>>>Workout del lunedì: gambe e addome con Valentina Ferragni

Iniziate a scaldarvi per almeno dieci minuti con cento balzi, una volta terminati non vi resta che cominciare.

Affondi in avanti: 15 per gamba per quattro; affondi più jump: 10 per gamba per quattro; Leg curl: 10 ripetizioni per cinque volte; Swing: 20 ripetizioni per cinque ; Squat con peso: 12 per cinque ; Plank laterale fino a cedimento per quattro; 15 minuti di corsa leggera.

Oltre ai cento balzi non perdete l’abitudine di fare jogging come skip sul posto, burpees, scatti e altri esercizi del genere. Se avete la corda potete usarla. Inoltre dopo l’allenamento non dimenticatevi di dedicare almeno dieci minuti allo stretching che è fondamentale per i allungare i muscoli sotto stress.

L’allenamento a corpo libero è funzionale e mai uguale. Vi divertirete e una volta finito, non vedrete l’ora di tornare a farlo. Se seguirete una percorso determinato, una sana alimentazione e uno stile di vita corretto otterrete dei risultati ottimi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

La modella Mercedesz è un esempio di chi con impegno e determinazione è riuscita a stravolgere la propria vita e a darci dentro. Solo con sacrifici e voglia di fare gli obiettivi vengono centrati. E voi cosa state aspettando? Iniziate a seguirla nei suoi workout, solo così la prova costume diventerà un gioco da ragazzi. Forza e coraggio. Parola d’influencer.