La modella Sara Croce nel suo ultimo post si mostra come la nuova Venere di Botticelli. “Sei follia”, i commenti allo scatto in lingerie.

La bellissima ex Madre Natura nell’ottava edizione di “Ciao Darwin“, Sara Croce, ha appena postato un nuovo contenuto sulla sua pagina Instagram. Si tratta di uno shooting in cui la modella ventiduenne originaria di Garlasco si mostra come semplicemente me stessa. Sarà per tal motivo che scriverà nella didascalia “Just me🤍“. Un’istantanea in cui prevale in bianco, da quelle delle lenzuola alla splendida lingerie orlata da merletti.

Inoltre, celebre non solo per il suo carisma, la meravigliosa interprete de la “Bonas” nella trasmissione Mediaset di “Avanti Un Altro“, dopo aver trascorso una piacevole giornata in mare, si è schierata nella giornata di ieri a proposito di un’importante e delicata questione.

Sara Croce, è “follia”: la dea della lingerie sa come farsi fa valere

