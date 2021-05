Tommaso Zorzi, un inconveniente fa saltare tutto: i dettagli

Tommaso Zorzi, per l’influencer un inconveniente fa saltare un progetto televisivo. Di cosa si tratta? Ecco i dettagli.

Sicuramente Tommaso Zorzi è uno dei personaggi televisivi di questo 2021. La sua partecipazione al “Grande Fratello” – che si concluse con la vittoria dello stesso – gli ha aperto le porte a tantissime opportunità lavorative. Durante l’esperienza col reality infatti molti avevano apprezzato il modo di fare di Tommaso, il suo dire in faccia quello che pensava ed anche la sua spiccata ironia.

Caratteristiche che di fatto sono state notate e gli hanno conferito un posto come opinionista al reality “L’Isola dei Famosi”, insieme ad Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi. Ma le avventure dei naufraghi stanno per arrivare verso il rush finale quindi viene da chiedersi cosa ne sarà di Zorzi?

Per il 26enne una cattiva notizia che ha fatto traballare tutto. Di cosa si tratta?

Tommaso Zorzi, lo STOP da Mediaset: cos’è successo

Tommaso Zorzi è stato impegnato anche con “Il Punto Z”, un format disponibile sulla piattaforma streaming di Mediaset. Per Zorzi si parlava di un programma tutto suo su Italia Uno ma a quanto pare il progetto è stato accantonato ancora prima della puntata pilota (che si sarebbe dovuta registrare il mese scorso).

Un’indiscrezione che sconvolge i numerosi fans che lo seguono anche sui social, su Instagram vanta ben quasi 2 milioni di followers. Ma non stupisce i “detrattori” del giovane che lamentavano la sua continua presenza in tv. Un elemento questo che aveva spronato alcuni “colleghi” come Alfonso Signorini che lo invitava a prendersi una pausa dalla tv.

Non sapendo quindi quali saranno le prossime mosse del palinsesto Mediaset, possiamo continuare a guardare i suoi video esilaranti sui social che riescono sempre a farci scappare un sorriso.