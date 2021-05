Beauty: come ottenere un abbronzatura simulata in pochi passi

Come ottenere un’abbronzatura perfetta sul viso senza aver preso il sole? Ecco alcuni passi che vi torneranno utili

Non potete andare al mare perché lavorate troppo oppure siete lontani, ma non vi piace vedervi bianche? Non c’è problema, potete simulare un viso abbronzato senza aver preso il sole. I passi sono tre e sono velocissimi, in soli 3 minuti otterrete un effetto abbronzato da fare invidia a tutti. Vi servono solamente tre prodotti, una matitona per contouring, un blush rosa scuro e una palette con terra color bronzo.

LEGGI ANCHE>>>Beauty: un trucco illuminante e glamour per ogni occasione

I passaggi per un trucco effetto abbronzatura

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>The blonde salad, come e quando Chiara Ferragni è diventata una regina?

Ecco i passaggi per ottenere un effetto di abbronzatura sul viso senza aver preso il sole. Prima di tutto fate la vostra base con il fondotinta, usando un colore più scuro del vostro incarnato. In questo modo partiamo da un colorito già più scuro. Successivamente prendete la matita spessa per il contouring, quelle del marchio Maybelline sono ottime, nel colore più scuro e disegnate delle linee nei punti dove batterebbe il sole. Quindi una linea sulla fronte, una sullo zigomo destro e una su quello sinistro, poi sul mento e infine una piccola linea anche sul naso. A questo punto possiamo cominciare a sfumare le linee con una spugnetta oppure un pennello per terra o blush. Sfumate bene per eliminare la forma della linea e dare un effetto omogeneo.

Il passo successivo è quello di mettere il blush rosa scuro, quelli del marchio Deborah sono molto validi. Prendete il pennellino dentro alla confezione, oppure se non lo avete usate le dita per applicare una quantità minima di blush sul naso e sulle guance seguendo l’effetto “baciati dal sole”. Quando infatti ci esponiamo al sole, ci rimane una striscia rossa sul visto che prende naso e le zone sotto agli occhi. Anche in questo caso sfumate bene per ottenere un effetto omogeneo e naturale. Il risultato sarà come se aveste preso il sole il giorno prima.

Per concludere il trucco utilizzate una terra scura per sottolineare ancora di più le zone scure, ma senza esagerare. La palette di Maybelline è molto utile in questo, ha anche un illuminante molto leggero se volete dare un tocco in più. Vedrete che con questi trucchetti tutti penseranno che siete appena tornati da un weekend al mare.