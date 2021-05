L’incidente è avvenuto questo mercoledì mattina (26 maggio): la dura decisione delle autorità locali.

Nelle prime ore del pomeriggio di questo mercoledì (26 maggio) due tigri sono state catturate e abbattute a colpi di pistola per ragioni di pubblica sicurezza. L’evento è avvenuto in Cina; precisamente nella contea di Xichuan, nella provincia centrale di Henan, dove un guardiano è stato sbranato e ucciso dai due grandi felini mentre stava dando loro da mangiare. In seguito, i felidi sono fuggiti dalla gabbia, ubicata all’altezza del punto panoramico della Peacock Valley.

La notizia trova conferma nell’ultima dichiarazione dell’Ufficio forestale della contea locale, il cui portavoce ha affermato che “un addetto è stato ferito questa mattina mentre dava da mangiare alle due tigri; poi scappate dalla loro recinzione di ferro.” Secondo la testimonianza dell’alto funzionario, la guardia è stata ricoverata d’urgenza in ospedale. Falliti i tentativi di rianimazione: la vittima è stata dichiarata morta dal personale medico.

Non è la prima volta: la storia si ripete

I grandi felini sono stati catturati e abbattuti nel parco Danjiang Peacock Valley, rispettivamente alle ore 14:20 e alle 15:12. Secondo quanto riportano le fonti ufficiali, le due tigri, appartenenti al circo di Suzhou – nella Cina orientale – erano state recentemente prese in affitto per gli spettacoli pubblici del punto panoramico Peacock Valley. Eppure, non è la prima volta che un simile dramma si verifica in Cina, dove le fughe di animali selvatici si registrano con elevata frequenza.

Già a inizio mese, a sud-ovest di Shanghai, i residenti di Hanghzou avevano confessato di aver visto tre leopardi circolare liberi per le strade della città bagnata dalla foce del fiume Qiantang. Ancora, la notizia del prelevamento di altre due tigri per un’altra città del Paese; mentre il terzo felino, avvistato in giro insieme agli altri felidi, non è stato ancora trovato. I parchi faunistici e gli zoo della Cina sono spesso nel mirino delle critiche a causa delle pessime condizioni in cui si trovano gli animali in gabbia, ma soprattutto per l’atteggiamento lassista del personale dei parchi faunistici.

Le autorità locali hanno annunciato l’avvio alle indagini per determinare con certezza cause e circostanze dell’incidente.

