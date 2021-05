Maneskin, arriva l’attacco atroce: “Aids e perversione. E’ spazzatura”

Dopo che i Maneskin hanno vinto l’Eurovision si sono abbattute dure polemiche nei loro confronti, prima dai francesi e ora anche dai bielorussi.

E’ la tv di stato bielorussa ad usare parole molto forti e dispregiative nei confronti della band romana. I Maneskin sono stati dipinti come persone depravate che “sanno di Aids“.

“Un bestiario dei pervertiti, omosessuali degenerati, spazzatura che sa di Aids. Per fortuna non l’hanno trasmesso in Bielorussia”. Sono queste le frasi agghiaccianti proferite nella tv Bielorussa CTV, emittente filo Lukashenko, leader politico che è al centro di uno scandalo in questi giorni. Infatti a Minsk, capitale dello stato, nelle scorse ore, c’è stato il dirottamento del volo Ryanair e l’arresto del giornalista antiregime Protasevich portando il caso ad avere una caratura internazionale.

Le parole agghiaccianti

E’ stata la segreteria di Più Europa a notare il duro attacco ricevuto all’Italia da una Bielorussa bigotta e stereotipata e, tramite Yuri Guiana, è stato rilasciato una nota stampa a commento dell’increscioso episodio: “Un altro attacco al mondo libero e all’Europa che non possiamo tollerare. Ringraziamo l’associazione Bielorussi in Italia Supolka che ha diffuso questo video, che conferma ancora di più quale sia la parte giusta in cui stare: quella dell’Europa”.

Le parole che hanno dato voce allo scandalo sono state seguite da questo commento: “Il mondo moderno della democrazia e del progresso sta avanzando con successo verso la demenza totale. E verso le perversioni fuori di testa, verso gli individui in tanga, verso la distruzione di tutto ciò che è umano nell’uomo. Dobbiamo separarci da tale progresso dalla cortina di ferro. Preferiamo la dittatura. Tutto il mondo sprofonderà in questo abisso, ma la Bielorussia rimarrà un’isola di libertà”