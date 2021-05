“Mozzafiato” Roberta Morise e lo sguardo che infuoca – FOTO

Roberta Morise si tiene attiva sui social dove pubblica foto e video per i suoi fan che impazziscono per lei, Instagram implode

Roberta Morise potrebbe tornare in televisione il prossimo settembre al posto di Samanta Togni a condurre insieme a Giancarlo Magalli I fatti vostri. E’ l’ultima indiscrezione che sta facendo il giro del web in questi giorni e la notizia sembra sempre più reale. La showgirl dell’Eredità è pronta a scendere in pista con tante novità. Per il momento nessuna conferma da parte sua o dagli autori Rai, ma i fan sperano in un suo ritorno.

Roberta Morise: sguardo accattivante su Instagram

Nell’attesa che qualcuno dai piani alti confermi o smentisca l’indiscrezione, Roberta Morise, intanto, regala ai fan che la seguono su Instagram delle foto mozzafiato. La conduttrice ultimamente è molto attiva sui social dove condivide alcuni scatti accattivanti e seducenti. I follower sono arrivati quasi a un milione e la sua notorietà e popolarità cresce sempre di più.

Sensuale, infuoca il web con quello sguardo ipnotico. Selfie e primi piani sono il suo cavallo di battaglia e non mancano commenti e like da ogni parte. “Mozzafiato” scrive qualcuno, “Magnifica” aggiunge qualcun altro. Nell’ultimo post si mostra in tutta la sua semplicità: naturale e con gli occhi fissi all’obiettivo. “E tornano a volare appena tu le tocchi” è la didascalia.

I fan non vedono l’ora di rivederla in televisione e sperano proprio che l’attesa sia quasi finita. Da troppo tempo è lontana dal piccolo schermo ed è arrivato il momento di tornare in pista a regalare al pubblico e ai telespettatori il suo talento e grandi emozioni. E poi vicino a Giancarlo Magalli sarà un gioco da ragazzi. Il suo collega le insegnerà i trucchi del mestiere, anche se lei non ne ha bisogno.