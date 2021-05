“Provo a fare la sexy”. Rosalinda Cannavò infiamma il web con uno FOTO

Rosalinda Cannavò è una delle attrici più amate del mondo del web. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ha conquistato tantissimi followers

Rosalinda Cannavò è una delle attrici più amate del mondo dei social. Dopo un lungo periodo di televisione, qualche anno fa ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per poter ritrovare se stessa e vivere un po’ di normalità dopo anni di riflettori. Quando le hanno proposto di partecipare al Grande Fratello Vip non poteva credere alle sue orecchie, ma ha deciso di accettare per poter guadagnare un po’ di soldi in modo da potersi permettere l’affitto alto della sua casa a Milano. Non sapeva che questa esperienza avrebbe cambiato tutta la sua vita.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Rosalinda Cannavò bellissima nell’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n di v i s o d a R os a l i n d a C a n n a v ò (@adua.del.vesco)

Nella casa più spiata d’Italia, Rosalinda Cannavò ha smesso di essere Adua Del Vesco ed è tornata a farsi chiamare con il suo vero nome. Ha messo tutto quanto in discussione, a partire dalla sua vita professionale a quella sentimentale. Infatti, proprio tra le mura di quella casa, ha deciso di chiudere la sua relazione che durava da dieci anni, dai tempi del liceo. Pensava di essere vicina ad un punto di svolta positivo e invece nel reality ha capito di non essere più innamorata della persona con cui stava.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Aka7even a Verissimo rompe il silenzio su Martina: “Cosa provo per lei oggi”

Poi, a pochi giorni dalla fine del reality, ha capito di provare un interesse molto forte per Andrea Zenga che l’ha portata a stravolgere tutta la sua vita. Ad oggi Rosalinda e Andrea sono felici, affiatati e innamorati come non mai fuori dal reality.