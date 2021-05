“Beautiful”, anticipazioni puntata 28 maggio: Shauna scopre la verità su…

Beautiful, anticipazioni 28 maggio: Thomas continua a tormentare Douglas. Flo racconta a Shauna il motivo per cui ha lasciato Wyatt.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Flo rinunciare a Wyatt in nome della solidarietà nei confronti di Sally. La stilista è gravemente malata, perciò la Fulton ha spinto il fidanzato a tornare da lei, nella speranza che ciò allevi il suo dolore. Steffy e Liam, invece, sono sempre più decisi a smascherare Thomas. I due hanno capito che il fidanzamento di Thomas con Zoe è soltanto una messa in scena per far ingelosire Hope e hanno cercato di metterla in guardia. Steffy, inoltre, ha deciso di rivelare a Liam il retroscena del loro ultimo bacio. Andando contro il suo stesso interesse, la Forrester ha ammesso di essere stata spinta da Thomas a baciare Liam così che Hope li cogliesse sul fatto.

Beautiful, anticipazioni 28 maggio: Thomas incalza Douglas

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Thomas continuerà ad esercitare pressione su Douglas per convincerlo a parlare con Hope. Il Forrester ha capito che il bambino è l’unico in grado di riportare la Logan da lui e sta facendo di tutto per metterlo a disagio. Per questo ha chiesto a Zoe di sposarla, convinto che Douglas non avrebbe mai accettato il loro legame e si sarebbe rivolto ad Hope per chiederle di fermarli.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo inoltre che Zoe racconterà a Shauna il vero motivo per cui ha lasciato Wyatt. La donna sarà particolarmente sconvolta dalla notizia, ma anche ammirata dal gesto compiuto dalla figlia.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, venerdì 28 maggio, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand anche sulla piattaforma MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e notizie su possibili cambi di programmazione.