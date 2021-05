“Buongiorno Mamma!”, cosa accadrà nella puntata di stasera. Le anticipazioni

“Buongiorno, Mamma!”. La serie tv con protagonista Raoul Bova è giunta alla puntata conclusiva. Cosa ci aspetta? Tutto nelle anticipazioni

La serie tv “Buongiorno, Mamma!” è giunta alle battute conclusive. Oggi, 27 Maggio 2021, su Canale 5 dalle ore 21.45, verrà trasmessa l’ultima puntata.

L’opera televisiva è stata decisamente una scommessa vinta da parte di Mediaset. Settimana dopo settimana, ha raccolto consensi e fatto registrare impennate nei dati di ascolto, anche quando la concorrenza ha sfoderato le carte migliori. Grande soddisfazione per il protagonista, Raoul Bova, che interpreta il ruolo del preside Guido Borghi.

Calerà definitivamente il sipario sulla serie? Ancora non è detta l’ultima parola. La casa di produzione, Lux Vide, potrebbe rinnovarla per una seconda stagione. In attesa di avere la conferma definitiva, scopriamo cosa vedremo nel capitolo finale.

“Buongiorno, Mamma!”. Le anticipazioni di giovedì, 27 Maggio 2021

La sesta puntata sarà l’ultima della prima stagione della serie tv. Come sempre, i telespettatori verranno introdotti nella narrazione dalla viva voce di uno dei personaggi principali, Anna, interpretata da Maria Chiara Giannetta.

“Buongiorno, Mamma!” è un’opera ampia, dove si alternano le vicende e i punti di vista di più personaggi, appartenenti alla famiglia Borghi, in un salto temporale continuo tra passato e presente, volto a spiegare intrecci e motivazioni determinanti ai fini dello svolgimento della storia dei protagonisti.

Il racconto parte nel 1995 con la descrizione della storia d’amore tra Guido e Anna. Prima di arrivare al matrimonio e alla nascita dei loro quattro figli, i due devono attraversare numerose difficoltà. La loro felicità, infatti, vacillerà più volte. In particolare, nel 2013, l’arrivo di una misteriosa infermiera di nome Agata, metterà a repentaglio la tranquillità familiare.

L’ultima puntata s’incentrerà principalmente sul rapporto con Miriam (interpretata da Serena Autieri, collega di Guido) che ha portato tentennamenti all’interno degli equilibri dei Borghi. Il preside, inoltre, è minacciato dal Vicequestore Vincenzo Colaprico che lo incolpa della morte di Maurizia e cerca in tutti i modi d’incastrarlo.

Non resta che sintonizzarsi stasera su Canale 5 o, in alternativa, in streaming sul portale Mediaset Infinity.