GF Vip 6 si prepara a ripartire: il nome del primo concorrente

GF Vip 6 ripartirà il 13 settembre 2021 e Alfonso Signorini sta cominciando a preparare il cast: spuntano già i primi nomi dei possibili concorrenti della prossima edizione

Alfonso Signorini è stato riconfermato per la terza edizione di seguito del GF Vip. Nelle vesti di conduttore può piacere o non piacere, ma i suoi cast sono senza dubbio i migliori. L’ultima edizione che ha visto Tommaso Zorzi come vincitore, infatti, è stata molto seguita e ha avuto un successo incredibile. Gli opinionisti sono in bilico: probabilmente Pupo verrà riconfermato ma sembra oramai sicuro che Antonella Elia invece verrà sostituita. Non sarà Zorzi a sostituirla e si sta vociferando che ci sarà invece Adriana Volpe, che ha partecipato alla quarta edizione che è andata in onda proprio mentre scoppiava il covid in Italia.

GF Vip pronto alla ripartenza: dopo la vittoria di Tommaso Zorzi, a settembre ricomincia

In una recente intervista, Alfonso Signorini ha dichiarato che la prossima edizione del Grande Fratello Vip sarà anche più esplosiva della precedente. Si era parlato di Gabriel Garko e Anna Oxa, che hanno entrambi smentito di partecipare. Un altro nome conosciuto al mondo dello spettacolo è Justine Mattera. A lanciare questa indiscrezione è il settimanale Oggi: la showgirl doveva partecipare già lo scorso anno ma alla fine non se n’è fatto nulla. Questa, invece, potrebbe essere la volta buona per mettersi in gioco e dimostrare a tutti quello che sa fare in televisione.

Nelle scorse ore è circolata in rete la data d’inizio: pare che comincerà tutto il 13 settembre, di lunedì proprio come lo scorso anno. Da quest’anno però ci sarà una novità: il live andrà in onda in differita di cinque minuti per evitare scivoloni e, perché no, magari delle possibili squalifiche.